اجتهادات شخصية وتوقعات.. السعودية تكذب ادعاءات العالم الهولندي بشأن الزلازل في المنطقة

أكد المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل، أنه لا يمكن التنبؤ بتوقيت ومواقع الزلازل، موضحاً أن ما أثير أخيراً حول حدوث زلزال في البحر الأحمر مجرد اجتهادات شخصية لا تستند على دراسات ومتابعات ورصد، بل مجرد توقعات.

وأضاف أبا الخيل، أن مركز المخاطر الجيولوجية في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية يتابع باستمرار وعلى مدار الساعة، النشاط الزلزالي بمنطقة وسط البحر الأحمر وعلى طول الصدع الأخدودي.

وأشار إلى أن القدر الزلزالي من ضعيف إلى متوسط، حيث منطقة شد تكتوني نتيجة تباعد الصفيحة التكتونية الأفريقية عن الصفيحة التكتونية العربية والتي تتصف بنشاط زلزالي أغلبه ضعيف إلى متوسط.

وأوضح أبا الخيل أن عدد الهزات التي يتم رصدها في البحر الأحمر لا يتجاوز العشرات أسبوعياً وتعتبر غير محسوسة ولا تشكل أي خطورة، وفقاً لبيان نشرته إمارة منطقة مكة المكرمة يوم السبت.

وأشار إلى أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية هي الجهة المعنية والمناط بها الرصد الزلزالي في المملكة، مشدداً على ضرورة أخذ المعلومات الصحيحة من الجهات الرسمية فيما يتعلق برصد الزلازل.