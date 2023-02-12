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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| أغرب مشهد بمنطقة الزلزال في تركيا

زلزال تركيا
زلزال تركيا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا مقطع فيديو اعتبروه الأغرب من بين الفيديوهات التي تعبر عن حجم المأساة الكبيرة التي ضربت البلاد.

ووفقا لموقع "تركيا الآن"، يُظهر الفيديو أنحناء عمارة في مدينة كهرمان مرعش بتركيا، تأثرًا بـالزلزال الكارثي الذي ضرب البلاد يوم الإثنين الماضي.

وفي مقطع الفيديو، ظهر انحناء المبنى دون أن تتأثر واجهته أو تتحطم نوافذه، ويأتي ذلك ضمن مئات آلاف المباني التي أصبحت غير صالحة للسكن بعد الزلزال المدمر الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 24 ألف شخص وخلف أكثر من 80 ألف مصاب في تركيا.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزال جنوبي البلاد إلى 24 ألفا و617 شخصا.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مساء السبت في مركز التنسيق في حالات الطوارئ بمشاركة وزير الدفاع خلوصي أكار.

وقال قوجة إن 24 ألفا و617 شخصا فقدوا حياتهم جراء الكارثة، فيما نجا 80 ألفا و278 مصابا (حتى الساعة 23.30). بتوقيت تركيا.

وأشار إلى أن المستشفى الجامعي في هطاي يواصل حاليا تقديم جميع أشكال الخدمات الطبية للمصابين بسبب الزلزال.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
 

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