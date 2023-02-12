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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة ستطلق نداءين طارئين لحشد الدعم الدولي لتركيا وسوريا

صدى البلد

  أكد منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة "مارتن جريفيث"، أن الأمم المتحدة ستطلق خلال الأيام المقبلة نداءين طارئين لتركيا وسوريا من أجل حشد الدعم الدولي لجهود الإغاثة بعد الزلازل المدمرة التي ضربت البلدين قبل أسبوع.


ومن المقرر أن يزور "جريفيث" عمليات الإغاثة عبر الحدود من جنوب تركيا إلى سوريا، والتي أذن بها مجلس الأمن الدولي، قبل أن يتوجه إلى سوريا.


وبحسب ما ذكره مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم /الأحد/، التقى "مارتن جريفيث" المتضررين من الزلزال المدمر الذي أودى بحياة الآلاف، وذلك خلال جولته التي زار خلالها سوريا وتركيا لتقييم الاستجابة الإنسانية وكيفية تعزيز جهود الإغاثة، كما التقى مسعفين وأعضاء فرق البحث والإنقاذ العاملين في المناطق المدمرة.


وقال "جريفيث": "لم توجد أبدا استجابة دولية أو تركية لكارثة طبيعية، مثل التي نراها هنا في هذه الأوقات العصيبة، أكثر من 100 دولة أرسلت عاملين في مجال الاستجابة، للمساعدة في هذه الجهود التي نراها أمامنا لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض منذ ستة أيام".
 

وأشاد منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة بشجاعة الناس والآباء الذين ينقذون أسرهم وأطفالهم من بين الركام، وشجاعة المسعفين والمستجيبين الذين يعملون على مدار الساعة لإخراج الناس من تحت الأنقاض آملين في أن يستمعوا إلى صوت آخر يدل على وجود مزيد من الأحياء.


وأوضح "مارتن جريفيث" أن المرحلة التالية في الاستجابة لهذه المأساة تتمثل في تقديم الرعاية الضرورية للمتضررين، مشيرا إلى أنه قابل أناسا فقدوا منازلهم فيما فقد أطفالهم مدارسهم، كما التقى أشخاصا لم يعد لديهم غذاء أو نقود وأصبحوا يعتمدون على سخاء الشعب والحكومة في تركيا والمجتمع الدولي. وأكد أن زيارته تهدف إلى ضمان ألا يُنسى جميع أولئك المتضررين.
 

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