بيشتم الزمالك.. المفوضين تنظر دعوى مرتضى منصور لوقف برنامج محمد شبانة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم إحالة الدعوى التى اقامها المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وطالب فيها وقف برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc والذي يقدمه محمد شبانة، إلى هيئة المفوضين.

وأكد المستشار مرتضى منصور، أن برنامج (بوكس تو بوكس) الذى يقدمه محمد شبانة، دأب في توجيه السب وإشاعة أخبار كاذبة عن مؤسسة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، ورئيسه ومجلس الإدارة وكذلك الفرق الرياضية والأجهزة الفنية وذلك تصريحًا وتلميحًا.

مرتضى منصور: برنامج شبانة يتحدث في أمور كاذبة

وأضاف مرتضى منصور في دعواه: لم يمر يومًا ببرنامجه إلا وتحدث هذا الشخص في أمور كاذبة، لا تخص نادى الزمالك أو رئيسه مدعيًا أن هذه الأخبار صحيحة ولا أساس لها من الصحة، الأمر الذي أثار جماهير النادي وأعضاء الجمعية العمومية، وكذلك سبب الكثير من الأضرار بسبب هذه المعلومات الكاذبة وغير الصحيحة.

والجدير بالذكر أنه منذ ظهور برنامجه (بوكس تو بوكس) وهو يردد هذه الأكاذيب لسابقة شطبه من نادي الزمالك كعضو عامل فسخر برنامجه للهجوم على النادى ورئيسه، هذا فضلا على أن ملاك القناة هاني مجدى حجاج خلیل بدوي، وشهرته هاني العتال، ووالده مجدي حجاج خلیل بدوي مشطوبين لتزوير عضويتهما، وفقًا لما ورد في تحقيقات نيابة العجوزة فقد قاما بتسخير مقدم البرنامج المدعو محمد شبانة لتصفية الحسابات والانتقام الشخصي من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللاعبين والأجهزة الفنية ومسئولي النادي.



واختتمت الدعوى: وبإنزال ما تقدم يتضح مخالفة المدعي عليه الثالث ومقدم برنامج بوكس تو بوكس للمعايير والأكواد الإعلامية والتي تنص على الالتزام الوسائل الإعلامية بعدم تقديم أي معلومات إلا بعد التأكد من دقتها وأن تراعى التزام الإعلامي بعدم تشويه المعلومات وألا يبنى معلوماته من واقع التواصل الاجتماعي، والتزام الوسائل الإعلامية بتنفيذ كافة الأكواد التي يصدرها المجلس الأعلى للإعلام، ولما كان ذلك وكان المدعي عليه الثالث وبرنامج بوكس تو بوكس الذى يقدمه محمد شبانة قد خالف الأكواد الإعلامية وخاصة كود الصحافة والإعلام الرياضي في بنده السابع عشر حيث أثار التعصب والفتنة من تغطية أخبار الزمالك بالمخالفة للحقيقة وعدم احترام مشاعر اللاعبين والجماهير.