عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال جديد يضرب سوريا بقوة 3.5 درجة

زلزال سوريا
زلزال سوريا

سجل المركز الوطني السوري للزلازل، اليوم الأحد، هزة أرضية بلغت قوتها 3.5 درجة على مقياس ريختر ضربت شمال شرقي مدينة اللاذقية السورية.

ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا» عن المركز قوله، إن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت الهزة الأرضية في الساعة 10:12 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 12 كيلومتراً.

وضرب زلزال فجر الاثنين الماضي جنوب تركيا وشمال سوريا بقوة بلغت 7.7درجة على مقياس ريختر أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين. 

الهلال الأحمر الكويتي يقدم مساعدات عاجلة للمتضررين في شمال سوريا

بعد 129 ساعة تحت الأنقاض.. شاهد|لحظة إنقاذ زوجين في تركيا

وقد أعلنت وسائل الإعلام، صباح اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى نحو 30 ألف قتيل في كلا البلدين.

وفي سوريا، أعلن المرصد السوري، أن حالات الوفاة بسبب الزلزال ارتفعت بشكل كبير ووصلت إلى 5200 قتيل قابلة للزيادة بسبب عدم توافر الامكانيات اللازمة لإزالة الأنقاض وتواجد العديد من الأشخاص تحتها.

بينما في تركيا، أعلن وزير وزير الصحة التركي، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 24 ألفا و617 قتيلا.

وحذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث بأن حصيلة الزلزال الشديد في تركيا وسورية «ستتضاعف أو أكثر». وقال غريفيث متحدثا لشبكة سكاي نيوز «أعتقد أنه من الصعب تقييم (الحصيلة) بدقة لأنّ علينا أن نرى تحت تحت الأنقاض، لكنني واثق من أنها ستتضاعف أو أكثر».

وأضاف «لم نبدأ فعليا تعداد القتلى بعد».
 

تركيا زلزال هزة أرضية شمال سوريا جنوب تركيا وزير الصحة التركي الهزات الارتدادية حصيلة الزلزال عدد ضحايا الزلزال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم فايق: هذا المدرب مرشح لخلافة فيريرا في الزمالك بعد لقاء سموحة

تحسس مواطن عفتها.. ذئب بشري يهتك عرض فتاة جامعية بالشارع

أزمة قيد لاعبي الزمالك.. اتحاد الكرة مهدد بالحبس والغرامة

عكس التوقعات.. تحرك مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

جمهور القلعة البيضاء كبير.. شوبير يوجه رسالة نارية لمرتضى منصور ومجلس الزمالك

أسعار الذهب تتراجع أخيرا.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

ثلوج في هذه المناطق.. خريطة سقوط الأمطار على البلاد اليوم

مفاجأة .. 5 أشخاص فقط سيحضرون إعدام قاتل نيرة أشرف

موضوعات متعلقة

زلزال بقوة 6.6 بمقياس ريختر يضرب نيبال ويودي بحياة 6 أشخاص

رئيس الوزراء يرد على أسئلة الحوار الوطني .. سياسة مرنة لـ سعر الصرف وليست ثابتة مقابل عملة واحدة

دعاء الرعد والبرق والمطر الغزير .. أفضل 110 أدعية رددها في ساعة الاستجابة

زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر يضرب تايوان

دعاء استقبال شهر ربيع الآخر .. وسبب تسميته.. ردد أفضل الأدعية المستجابة

دعاء وداع شهر ربيع الأول ..ردده يفرج الله كربك ويرزقك من حيث لا تحتسب

صحف القاهرة تبرز تصريحات الرئيس السيسي أمام المؤتمر الاقتصادي «مصر 2022»

زلزال بقوة 5 درجات يهز جنوب إقليم "شينجيانج" الصيني

ترشيحاتنا

رقم صعب لهيئة الكوارث التركية.. 2100 هزة ارتدادية منذ اليوم الأول للزلزال

«تعليم الإسماعيلية» تخصّص أول حصة بالفصل الدراسي الثاني للحديث عن تضحيات أفراد الشرطة|صور

من على سرير المرض.. سر غضب حلمي بكر وتحذيره لهؤلاء| تفاصيل

تظهر في يديك.. احذر هذه العلامة مؤشر لمرض خطير

الذهب بأقل من 1500 جنيه| الدولار يسجل 30.43 جنيه.. ومفاجأة بعيار 21

زلزال جديد يضرب سوريا بقوة 3.5 درجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة أنيقة.. روبي تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير بفستان لافت|شاهد

هياج عصبي وقرحة.. تحذير من تناول شوكولاتة منتشرة بالأسواق

بزيادة كبيرة في الوزن.. شاهد ابنة شيرين عبدالوهاب تثير الجدل بأحدث ظهور

شحوب الوجه علامة صامتة لمرض خطير.. تفاصيل

فيديو

عالم هولندي يتنبأ بوقوع زلزال جديد| فيديوجراف

أسعار الذهب والدولار بالجنيه اليوم الأحد | تفاصيل

اوعوا تتخلوا عني.. قاتلة والدتها ببورسعيد تبعث برسالة من خلف الأسوار| فيديوجراف

يهدد الكوكب خلال أيام.. كويكب ضخم يقترب من مدار الأرض | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

اﻟﻤﺰﻳﺪ