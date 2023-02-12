زلزال جديد يضرب سوريا بقوة 3.5 درجة

سجل المركز الوطني السوري للزلازل، اليوم الأحد، هزة أرضية بلغت قوتها 3.5 درجة على مقياس ريختر ضربت شمال شرقي مدينة اللاذقية السورية.

ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا» عن المركز قوله، إن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت الهزة الأرضية في الساعة 10:12 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 12 كيلومتراً.

وضرب زلزال فجر الاثنين الماضي جنوب تركيا وشمال سوريا بقوة بلغت 7.7درجة على مقياس ريختر أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وقد أعلنت وسائل الإعلام، صباح اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى نحو 30 ألف قتيل في كلا البلدين.

وفي سوريا، أعلن المرصد السوري، أن حالات الوفاة بسبب الزلزال ارتفعت بشكل كبير ووصلت إلى 5200 قتيل قابلة للزيادة بسبب عدم توافر الامكانيات اللازمة لإزالة الأنقاض وتواجد العديد من الأشخاص تحتها.

بينما في تركيا، أعلن وزير وزير الصحة التركي، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 24 ألفا و617 قتيلا.

وحذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث بأن حصيلة الزلزال الشديد في تركيا وسورية «ستتضاعف أو أكثر». وقال غريفيث متحدثا لشبكة سكاي نيوز «أعتقد أنه من الصعب تقييم (الحصيلة) بدقة لأنّ علينا أن نرى تحت تحت الأنقاض، لكنني واثق من أنها ستتضاعف أو أكثر».

وأضاف «لم نبدأ فعليا تعداد القتلى بعد».

