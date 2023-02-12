بعد إعلان رحيله.. الإسماعيلي يربط عبد الرحمن مجدي بعقد طويل الأمد

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، اليوم، الأحد، تجديد عقد جناح الفريق عبد الرحمن مجدي مع الدر لمدة 5 مواسم قادمة.

الإسماعيلي يربط عبد الرحمن مجدي بعقد طويل الأمد

ووفقا للصفحة الرسمية لنادي الإسماعيلي ، فإن نجحت إدارة النادي في حل ازمة اللاعب خاصة بعدما أعلن اللاعب عن فسخ عقده مع الدراويش بداعي عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

وأضافت أن تمديد عقد عبد الرحمن مجدي لمدة 5 مواسم ليبقى في صفوف الدراويش حتى عام 2028.

ومن المنتظر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق، هلال الفترة المقبلة، ليسهل الستار تماما عن تلك الأزمة كأحد نجوم الفريق.