انتخابات وحجم الأضرار.. 3 تصريحات مهمة من تركيا والصحة والصليب الأحمر عقب الزلزال

قال وزير العدل التركي بكر بوزداج، إنه رغم الزلزال المدمر إلا إنه لا خطط لتأجيل الانتخابات في البلاد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر بوزداج، إن الانتخابات العامة ستتم في موعدها رغم تداعيات الزلزال الهائلة.

ووصلت الهزات الإرتدادية للزلزال لـ2100 هزة، في حصيلة ضخمة للدمار.

وأوضح وزير العدل، إنه وفقًا لما حدث، فقد أوقفت الحكومة العشرات بتهم النهب والسرقة خلال الزلزال.

يأتي ذلك، فيما قالت الحكومة التركية، إن 8 آلاف مبنى في 10 مدن متضررة من الزلزال تحتاج إلى إزالة عاجلة.

فيما كشف الصليب الأحمر الدولي، عن مساحة المنطقة المتضررة من الزلزال بتركيا وسورياـ تصل لحجم هائل، وتعادل دولة بحجم فرنسا.

أخيرًا، قالت منظمة الصحة العالمية، إن 26 مليون شخص تأثروا بالزلزال في سوريا وتركيا، في حصيلة مرعبة للدمار الذي لم يتوقعه أحد، في ظل توقعات أممية بتضاعف عدد الضحايا، ليعكس ضعف الرقم الحالي الـ30 ألف، لنحو 60 ألف قتيل.

يأتي ذلك، فيما قالت صحف صينية، إن الحكومة الصينية، شحنت 53 طنا من الخيام لمساعدة الناس من الزلزال الذي ضرب تركيا، مع التخطيط لمزيد من المساعدات الطارئة في المستقبل القريب.

وقالت الصحف، إن حمولات الخيام غادرت شنجهاي ومن المقرر أن تصل اسطنبول في وقت لاحق يوم الأحد.

وستساعد الخيام ، التي يتم شحنها على متن طائرات شحن كبيرة ، في المساعدة في عمليات الإغاثة مع استمرار عمليات الإنقاذ بعد الزلازل التي دمرت تركيا وسوريا وتسببت في مقتل ما يقرب من 30 ألف شخص.

وصلت الدفعة الأولى من الإمدادات من الحكومة الصينية ، 40 ألف بطانية ، إلى اسطنبول يوم السبت ، بحسب تلفزيون سي سي تي في.

وتخطط البلاد تخطط لإرسال معدات طبية ، بما في ذلك آلات تخطيط القلب ، وأجهزة التشخيص بالموجات فوق الصوتية ، والمركبات الطبية وأسرة المستشفيات في المستقبل القريب.

وصل فريق إنقاذ مكون من 82 عضوا أرسلتهم الحكومة الصينية إلى تركيا يوم الأربعاء.

