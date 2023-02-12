مسئول صيني: جاهزون لإسقاط «الجسم الغريب».. وأخطرنا الصيادين بتوخي الحذر

قال مسئول صيني، إن بكين جاهزة لإسقاط ذلك "الجسم الغريب" الذي ظهر في المياه.

من جانبه أكد مكتب تنمية المحيط بمنطقة تشينجداو، أنه تم العثور على جسم غامض في المياه، وذلك حسبما ذكر موقع تشاينا دوت كوم.

وأضاف مكتب تشينجداو، أن خصائص الجسم الغريب لم يتم التعرف عليها حتى الآن، وتم إخطار الصيادين بتوخي الحذر.

وقد أعلنت السلطات البحرية المحلية في مقاطعة شاندونغ بشرق الصين اليوم، أنها رصدت جسمًا طائرًا مجهولاً في المياه بالقرب من مدينة ريتشاو الساحلية.

وتستعد السلطات البحرية المحلية، بإسقاط ذلك الجسم الغريب في الساعات القليلة المقبلة.