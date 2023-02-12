عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول صيني: جاهزون لإسقاط «الجسم الغريب».. وأخطرنا الصيادين بتوخي الحذر

صدى البلد

 قال مسئول صيني، إن بكين جاهزة لإسقاط ذلك "الجسم الغريب" الذي ظهر في المياه.

 من جانبه أكد مكتب تنمية المحيط بمنطقة تشينجداو، أنه تم العثور على جسم غامض في المياه، وذلك حسبما ذكر موقع تشاينا دوت كوم. 

وأضاف مكتب تشينجداو، أن خصائص الجسم الغريب لم يتم التعرف عليها حتى الآن، وتم إخطار الصيادين بتوخي الحذر.

مفاجأة| ظهور جسم غريب في مياه الصين.. والقوات تتأهب

بشأن المنطاد.. ألمانيا تتهم الصين بالتجسس والقوات الجوية تتأهب

 وقد أعلنت السلطات البحرية المحلية في مقاطعة شاندونغ بشرق الصين اليوم، أنها رصدت جسمًا طائرًا مجهولاً في المياه بالقرب من مدينة ريتشاو الساحلية.

 وتستعد السلطات البحرية المحلية، بإسقاط ذلك الجسم الغريب في الساعات القليلة المقبلة.

 

الصين الساعات القليلة المقبلة القوات الجوية القوات البحرية المانيا الصيادين علي تجسس التجسس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم فايق: هذا المدرب مرشح لخلافة فيريرا في الزمالك بعد لقاء سموحة

حسم صفقات الزمالك 19 فبراير.. تأجيل قضية مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة

تحسس مواطن عفتها.. ذئب بشري يهتك عرض فتاة جامعية بالشارع

عكس التوقعات.. تحرك مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

أزمة قيد لاعبي الزمالك.. اتحاد الكرة مهدد بالحبس والغرامة

جمهور القلعة البيضاء كبير.. شوبير يوجه رسالة نارية لمرتضى منصور ومجلس الزمالك

أسعار الذهب تتراجع أخيرا.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

فيديو أمام المحكمة|رسائل تحذير من مرتضى منصور: «اللي هيقرب من النادي يتحمل»

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الفلسطيني: سلطنا الضوء بشكل قوي على محاولات تهويد القدس المحتلة|فيديو

وزير البترول: صادراتنا العام الماضي وصلت 18.2 مليار دولار.. ونواجه تحديات عالمية

وزير قطاع الأعمال: ضخ 540 مليون يورو بمصنع غزل المحلة لتطويره

دراسات بينية وتغذية.. جامعة حلوان تخطط لإنشاء 5 كليات جديدة| تفاصيل

محطات تاريخية للتعاون السعودي الروسي في المجال الدفاع العسكري

وزير قطاع الأعمال : ضخ استثمارات بالشركات لمعالجة المشكلات المتراكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهلة ولذيذة.. طريقة تحضير الفطير المشلتت بوصفة اقتصادية

بعد فستانها المثير.. 10 صور أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب في الشتاء|شاهد

لا تتجاهليها بالاحتفالات.. فوائد الشموع المعطرة في عيد الحب

تظهر في يديك.. احذر هذه العلامة مؤشر لمرض خطير

فيديو

أنفلونزا الطيور تهدد العالم من جديد| ما موقف مصر من الفيروس؟

امرأة تتخلص من زوجها بطريقة بشعة وضعت السم في الأكل وحرقت الشقة

بعد تنبؤه بزلزال سوريا وتركيا.. عالم هولندي يتوقع بهزة أرضية في مصر

هل كان مقصودًا.. لماذا ظهرت حلا شيحة بدون حجاب؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

اﻟﻤﺰﻳﺪ