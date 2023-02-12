علناً.. روسيا تتهم أمريكا بتفجير خط "السيل الشمالي"

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأحد، في مقابلة مع برنامج روسي “الحديث المهم “ ونقلها الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية، إنه يتهم الولايات المتحدة بتورطهم في حادث انفجار خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، وقال أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين، حول خطوط أنابيب "السيل الشمالي" اعتراف صريح بتورطهم في تفجيرها.

وقال لافروف، "أن المسؤولين الأمريكيين لا يكتفون بالإدلاء بتصريحات تدل على تورطهم في تفجير خطوط أنابيب السيل الشمالي، ويفتخرون بهذا ايضاً".

وأضاف لافروف في تصريحه، أن التعاون بين ألمانيا وروسيا على مدى العقود الـ 3 الماضية، في مجال الطاقة، والتقنيات أثار استياء وغضب الولايات المتحدة، وجعلها تلجأ لتفجير خطوط أنابيب "السيل الشمالي 1 و 2"، لتعطيل التعاون بين البلدين، والتحسين من الاحتكار الأمريكي لقطاع الطاقة العالمي.

وتابع لافروف: "يبدو أن علاقات الصداقة بين روسيا وألمانيا في العقود السابقة، كانت تشكل شوكة في حلق الولايات المتحدة، التي لم تكف عن محاولات فرض نفسها كقوة عالمية بلا منافس".

وأفاد الصحفي الأمريكي سيمور هيرش يوم الأربعاء الماضي، في تحقيقه الصحفي حول حادثة تفجير خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، التي وقعت في الـ 26 من سبتمبر الماضي، ويستند التقريرعلى معلومات استخبارية، وقال إنه حصل عليها من أحد المتورطين بشكل مباشر في الإعداد لعملية التفجير.

ونفى البيت الأبيض بصورة قطعية، صحة المعلومات الواردة في التحقيق، فيما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون: "إن هذه المعلومات "كذبة مفبركة وخرافية".

وصرحت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند الشهر الماضي، بأن الإدارة الأمريكية سعيدة بخبر تعطل خط أنابيب "السيل الشمالي".