عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أغلبهم أطفال..لقطات صادمة لقبور جماعية في سوريا لدفن ضحايا الزلزال| شاهد

مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو

نشرت وسائل إعلام محلية في سوريا اليوم الأحد، لقطات صادمة توثق لحظة دفن جثث مجهولة الهوية في قبور جماعية بمدينة عفرين في محافظة حلب السورية، وذلك على إثر الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا يوم الاثنين الماضي.

ونقل التلفزيون السوري عن شهود عيان قولهم إن عدد الجثث التي تم دفنها اليوم الأحد، بلغ 8 جثث مجهولة الهوية كانت موجودة في مستشفى عفرين العسكري، لافتين إلى أن أغلب الجثث أغلبهم من الأطفال.

مساعدات من إقليم كردستان

وأمس السبت، أرسلت إدارة إقليم كردستان شمالي العراق 14 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال في منطقة عفرين حيث دخلت المساعدات إلى سوريا عن طريق تركيا، الجمعة، من خلال معبر أونجو بنار بولاية كيليس، والذي يقابله في الجانب السوري معبر باب السلامة في إعزاز بريف محافظة حلب، وفقًا لوكالة "الأناضول" التركية.

قفزة مرعبة في أعداد ضحايا زلزال سوريا وتركيا

ضحايا زلزال سوريا ما زالوا تحت الأنقاض.. وصحفي يستغيث: المساعدات لا تكفي

وعقب دخولها سوريا، توجهت الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الإسعافية، إلى بلدة جنديرس في عفرين. كما كانت الشاحنات محملة بملابس وأغطية (بطانيات) وخيام أيضا لصالح المتضررين من الزلزال. 

عرقلة

في الوقت نفسه، كشف متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا) لـ"رويترز"، الأحد، أن نقل مساعدات الإغاثة من الزلزال من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا إلى الأراضي التي تسيطر عليها جماعات المعارضة يتعثر بسبب مشاكل في الحصول على موافقة هيئة تحرير الشام.

وذكرت الحكومة السورية، الأسبوع الماضي، أنها مستعدة لإرسال مساعدات إلى المنطقة الشمالية التي دمّرها زلزال الاثنين الماضي وتسيطر عليها إلى حد كبير هيئة تحرير الشام.

كما أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، استمرار المنظمة في العمل وفق خطة لتلبية الاحتياجات الأولية لمساعدة أسر الضحايا، والمصابين جراء الزلزال الذي ضرب شمال غربي سوريا.

ونقل بيان لوزارة الصحة السورية عن جيبريسوس قوله خلال زيارته لحلب إن هناك خطة أخرى "طويلة المدى" للخروج من الأزمة بعد الزلزال.

وأعرب جيبريسوس عن أمله بأن يسهم رفع العقوبات "جزئياً" عن سوريا في تسهيل عمليات الإغاثة، ووصول المواد الضرورية.

سوريا عفرين منطقة عفرين حلب زلزال سوريا أخبار زلزال سوريا انقاض زلزال سوريا زلزال سوريا 2023 زلزال سوريا تركيا زلزال سوريا وتركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم فايق: هذا المدرب مرشح لخلافة فيريرا في الزمالك بعد لقاء سموحة

تحرك جديد.. مفاجأة في أسعار الدولار اليوم أمام الجنيه المصري

عكس التوقعات.. تحرك مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

تحسس مواطن عفتها.. ذئب بشري يهتك عرض فتاة جامعية بالشارع

أزمة قيد لاعبي الزمالك.. اتحاد الكرة مهدد بالحبس والغرامة

فيديو أمام المحكمة|رسائل تحذير من مرتضى منصور: «اللي هيقرب من النادي يتحمل»

حسم صفقات الزمالك 19 فبراير.. تأجيل قضية مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة

جمهور القلعة البيضاء كبير.. شوبير يوجه رسالة نارية لمرتضى منصور ومجلس الزمالك

موضوعات متعلقة

قفزة مرعبة في أعداد ضحايا زلزال سوريا وتركيا

بعد تنبؤه بزلزال سوريا وتركيا.. عالم هولندي يتوقع بهزة أرضية في مصر

ضحايا زلزال سوريا ما زالوا تحت الأنقاض.. وصحفي يستغيث: المساعدات لا تكفي

زلزال جديد يضرب سوريا بقوة 3.5 درجة

زلزال جديد يهز شمال سوريا.. والدفاع المدني يحذر المواطنين

رئيس وحدة الكوارث بالصليب الأحمر: 4 آلاف متطوع في سوريا وعمليات الإنقاذ مستمرة

ترشيحاتنا

عاجل| انسحاب 7 أندية من الدوري التركي بسبب الزلازل

لتفادى الغرامة | 5 أسماء للمواليد محظور تسميتها

وفاة دوبلير ممثل شهير في حادث مروري عن عمر 40 عاما

تبدأ من 600 ألف جنيه.. أسعار فيات 2023 في مصر| تفاصيل

متلازمة القلب المنكسر.. أعراض لن تتوقعها وطرق العلاج

واتساب ينقذ شابًا عالقًا في أنقاض زلزال تركيا المدمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممثل شهير يظهر بملابس نسائية ومكياج وكعب عالى| أعرف السر

نشرة المرأة والصحة.. طبيب يكشف سر وفاة الرجال المصابين بكورونا أكثر من النساء.. احذر هذه العلامة على البطاطس تؤدي للموت

رسالة مبكية من طفلة لوالدها بعد وفاتها تحت الأنقاض.. شاهد ماذا كتبت

سهلة ولذيذة.. طريقة تحضير الفطير المشلتت بوصفة اقتصادية

فيديو

أحلام اتهمتهم بالنفاق.. حقيقة أرقام تبرعات الفنانين لمنكوبي زلزال سوريا "فيديوجراف"

الفراخ هتنزل 20 جنيها .. مفاجأة في أسعار الدواجن قريبا

أنفلونزا الطيور تهدد العالم من جديد| ما موقف مصر من الفيروس؟

امرأة تتخلص من زوجها بطريقة بشعة وضعت السم في الأكل وحرقت الشقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

اﻟﻤﺰﻳﺪ