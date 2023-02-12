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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق فعاليات برنامج مشواري لتنمية المهارات الحياتية بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وتنمية واستغلال طاقاتهم وأفكارهم الطموحة والبنًاءة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة بالإضافة لتأهيلهم لدخول سوق العمل من خلال إقامة مشروعات خاصة بهم تدر عليهم دخلا ليحيوا حياه كريمه.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى تنفيذ برنامج مشواري لتنمية المهارات الحياتية وإدارة المشروعات الصغيرة والذي يستهدف المرحلة السنية من 10- 14 عام لأعضاء ورواد مركز شباب السلام بمدينة العاشر من رمضان.

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أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن برنامج مشواري والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونسيف يهدف إلى تمكين الشباب والفتيات من أجل مستقبل أفضل لهم ويتيح حصول النشء والشباب على المهارات الحياتية من خلال إكسابهم مهارات وخبرات تؤهلهم لسوق العمل وإقامه مشروعات خاصه بهم.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضه قيام الدكتورة هبة صابر مدربة معتمد ببرنامج مشواري بتقديم محاضرة للشباب والفتيات تضمنت عده موضوعات منها ( التواصل - التفكير الابداعي - التحفيز - حل المشكلات - اتخاذ القرار) وتم طرح عده افكار لمشروعات وتقديم المشورة المهنية اللازمه لنجاحها وتم استهداف جنسيات أخري ( سوري - سوداني ) لافتاً إلى أنه في نهاية المحاضرة تم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور.

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