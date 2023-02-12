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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التعليم تعلن تكثيف الوعي للطلاب بمواجهة خطر الزلازل بالمدارس.. فيديو

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

كشف شادي زلطه المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، عن التوجيهات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم للمدارس  لمواجهة خطر الزلازل.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج "صالة التحرير"و المذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" التوجيه الجديد يستهدف تكثيف الوعي للتلاميذ بماهية الكوارث الطبيعية وكيفية التعامل معها".

وأضاف:" الهدف توعية الطلاب بكيفية التحرك في حالة حدوث أزمة والطرق التنظيمية لمواجهة الكوارث الطبيعية".

وأكد أنه تم البدء في توزيع الكتب الدراسية للطلاب على مستوى الجمهورية، على أن يتم الانتهاء منها خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني.

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