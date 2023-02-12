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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

مظاهرات في فرنسا للمطالبة بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب

صدى البلد

احتشد الآلاف من معارضي السلطات الإيرانية الحاكمة لليوم الثاني في باريس يوم الأحد للضغط على دول الاتحاد الأوروبي لإدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية ردا على حملة قمع في البلاد.

وتشن طهران حملة قمع عنيفة ضد المتظاهرين منذ سبتمبر، بما في ذلك تنفيذ عمليات إعدام ، كما احتجزت العشرات من المواطنين الأوروبيين. أصبح الاتحاد الأوروبي ينتقد أفعاله بشكل متزايد.

وتدهورت العلاقات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي وطهران في الأشهر الأخيرة مع تعثر جهود إحياء المحادثات بشأن برنامج إيران النووي ونقل إيران طائرات مسيرة إلى روسيا لمساعدتها في حربها ضد أوكرانيا.

تهدف مسيرة الأحد في باريس ، التي نظمها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) والتي أعقبت مسيرة مماثلة يوم السبت للإيرانيين المقيمين في أوروبا ، إلى تسليط الضوء على دور الحرس الثوري الإيراني في قمع المتظاهرين ، وكذلك أنشطته خارج إيران.

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وقال علاء الذبيحي ، وهو محاضر جامعي في لندن ، 'ستكون هذه ثورة ... الشباب يعلمون أنه لا مستقبل في ظل هذا النظام. يقولون إنهم يموتون في الشوارع أفضل من العيش في هذا البلد مع هذا النظام'.

اندلعت مظاهرات مناهضة للحكومة واسعة النطاق في إيران في سبتمبر بعد وفاة الشابة الإيرانية الكردية محساء أميني ، التي احتجزتها شرطة الآداب بزعم انتهاك قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء.

ودفعت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي لإدراج الحرس الثوري الإيراني في القائمة ، كان البعض الآخر أكثر حذرًا خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى قطع كامل للعلاقات مع إيران ، مما يضر بأي فرصة لإحياء المحادثات النووية ويعرض للخطر أي أمل في الحصول عليها. أطلق سراح رعاياها.

إن تصنيف الحرس الثوري الإيراني على أنه جماعة إرهابية يعني أن الانتماء إلى الجماعة وحضور اجتماعاتها وحمل شعارها على الملأ يعتبر جريمة جنائية.

تأسس الحرس الثوري بعد الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 لحماية نظام حكم رجال الدين الشيعة ، وله نفوذ كبير في البلاد ، ويسيطر على قطاعات واسعة من الاقتصاد والقوات المسلحة ، ويتولى مسؤولية برامج إيران الصاروخية والنووية.

وقالت مريم رجوي ، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ، أمام التجمع الذي ضم عدة آلاف من الأشخاص: 'يجب إضافة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة المنظمات الإرهابية المصنفة من قبل الاتحاد الأوروبي'.

'للشباب الشجاع الحق في الدفاع عن أنفسهم ضد الحرس الثوري الإيراني والعملاء السريين وابل الرصاص الذي يخترق عيونهم ورؤوسهم وقلوبهم'.

منظمة مجاهدي خلق الإيرانية هي المكون الرئيسي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. المجموعة ، المعروفة أيضًا باسمها الفارسي مجاهدين خلق ، أدرجتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية ولكن ليس منذ عام 2012.

لطالما دعت طهران إلى شن حملة على المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس والرياض وواشنطن. تتعرض الجماعة ، التي لا يزال مستوى دعمها غير واضح ، لانتقادات منتظمة في وسائل الإعلام الحكومية.

الاتحاد الأوروبي واشنطن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية الحرس الثوري روسيا

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