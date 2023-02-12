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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة العالمية: المنظمة تسلك كل السبل لتسهيل إيصال المساعدات إلى سوريا

سوريا
سوريا

قال دكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تسلك كل السبل لتسهيل إيصال المساعدات إلى سوريا.

وأضاف "المنظري"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المنظمة تتفاوض مع جميع الجهات، لممارسة دورها في توصيل المساعدات إلى المناطق المتضررة في سوريا.

وتابع، أن هناك آلاف الأشخاص تضرروا من جراء وقوع الزلزال المدمر، سواء في سوريا أو حتى في تركيا.

سوريا وتركيا

وأردف، أن المنظمة تتفاوض مع الدولتين سوريا وتركيا، بالإضافة إلى المجتمع الدولي، من أجل تسهيل وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة عبر المعبر الحدودي.

وواصل، أن ما يهم المنظمة هو الجانب الصحي، مشيرا إلى أن عمليات التفاوضات ليس من المفترض أن تكون تخصصهم لأنها عملية سياسية معنية بها الأذرع السياسية في الأمم المتحدة.

سوريا منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية زلزال تركيا منظمة الصحة

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