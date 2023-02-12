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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدون مكياج.. هند صبري تتألق في إطلالة شتوية.. شاهد

هند صبري
هند صبري

شاركت الفنانة هند صبري، جمهورها بعدة صور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وتألقت هند صبري بإطلالة شتوية مرتدية ملابس سوداء مع "آيس كاب " وظهرت بملامحها الطبيعية ودون اي مكياج، وانهالت عليها التعليقات.


أحدث أعمال هند صبري


وتشارك هند صبري في مسلسل "في مهب الريح" مأخوذ عن المسلسل الأمريكي The Good Wife، وتدور أحداثه حول امرأة تضطر للعودة لمهنة المحاماة بعد سنوات من الغياب، عقب سجن زوجها الذي كان يشغل منصبا هاما، لتواجه العديد من المتاعب مع القضايا التي تحصل عليها.


مسلسل “في مهب الريح”

كما يشارك في بطولة مسلسل "في مهب الريح" عدد من النجوم من بينهم هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري، جومانا مراد، هدى المفتي، نهى عابدين وعلي الطيب إلى جانب عدد من الفنانين الذين يظهروا ضيوف للحلقات، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.


آخر أعمال الفنانة هند صبري

 

وكان آخر أعمال الفنانة هند صبري السينمائية فيلم "فضل ونعمة"، بطولة ماجد الكدوانى، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندي، سما إبراهيم، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

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إطلالة شتوية الفنانة هند صبري أعمال هند صبري فيلم فضل ونعمة مسلسل “في مهب الريح أحدث أعمال هند صبري

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