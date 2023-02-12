برشلونة يتقدم على فياريال في الشوط الأول بالدوري الإسباني

تقدم فريق برشلونة على نظيره فياريال، بهدف نظيف في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع بينهما بعد قليل، في إطار منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء الهدف بعد جملة رائعة من بيدري مع ليفاندوفسكي، ليضعها الأول في الشباك في الدقيقة 18.

وجاء تشكيل فريق برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي- أراوخو- كريستنسن- بالدي.

خط الوسط: بيدري- فرينكي دي يونج- فرانك كيسي.

خط الهجوم: رافينيا- ليفاندوفسكي- جافي

ويحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، بينما يأتي فريق فياريال في المركز الثامن برصيد 31 نقطة.