نزيف في المخ وغيبوبة.. سبب وفاة الدكتورة طاهرة لهيطة أستاذ الجلدية

عقب صراع المرض، توفت الدكتورة طاهرة لهيطة، استاذ أمراض الجلدية والتجميل، صباح أمس الأحد، وسادت حالة من الحزن علي مواقع التواصل الاجتماعي عقب خبر وفاتها.

وكشفت صديقة الدكتورة طاهرة لهيطة، عن سبب وفاتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتبت مروة الشاعر: “الجميلة البشوشة دكتورة طاهرة لهيطة الست دى ربنا وهبها موهبة الشطارة مدرسة علمية و تعليمية محلية و عالمية استاذة الأمراض الجلدية بالقصر العينى بالرغم من صغر سنها 54 سنة و من بدرى و كم من المحبة و العلم الذى انتفع به كل تلاميذها”.

وتابعت: “منحها القبول من كل اللى معاها و اعطاها من كل النعم اللى حتى فى مرضها اللى كان من نصف ديسمبر بنزيف فى المخ ثم غيبوبة و تفوق منه و ترجع بيتها اسبوع كدة و كأنها بتودع الجميع و بتسلم على كل اسرتها و زوجها و اولادها و كل محبيها و تلاميذها ماهو السلام لله بس تشوف اد ايه اللى بيحبوها و كانوا بارين بيها”.

واكملت: “ثم انتكاسة و نزيف تانى فى المخ الاسبوع التانى فى يناير اشد و دخلت فى غيبوبة طويلة الى اليوم و خبر وفاتها، و الاهم والدتها الدكتورة الفاضلة نائلة عمران ازاي التمهيد لها و بالتدريج ربنا خلاها تتقبل خبر مرضها ثم خبر وفاتها ،،، ماهو أفظع الم الوفاة المفاجئة… لكن اخدها بالتدريج لغاية حالة الغيبوبة الكاملة،،هو دة اللطف فى القدر على قلب الأم دى”.

