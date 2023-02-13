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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإسرائيليون يتظاهرون ضد خطة الإصلاح القضائي وسط دعوات لعصيان مدني

صدى البلد

قالت وسائل الإعلام العبرية، إنه من المتوقع أن يحتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين الإسائيليين في القدس، اليوم الاثنين، للاحتجاج على خطط الحكومة الإسرائيلية لفرض تغييرات جذرية على النظام القضائي، مع تصاعد المعارضة لتحركات الائتلاف المثيرة للجدل.


وبحسب وسائل الإعلام، ستبدأ شرطة الاحتلال الإسرائيلية في إغلاق الشوارع الرئيسية حول الكنيست أمام حركة المرور صباح الاثنين ، قبل التجمع الجماهيري المتوقع في منتصف النهار بالتزامن مع تقديم مشاريع قوانين بشأن أجزاء من الإصلاح للتصويت عليها في الجولات الاولي.

وذكرت القناة 12 العبرية أن ضباط شرطة الاحتلال يستعدون أيضا لاحتمال أن يحاول المتظاهرون إغلاق الطرق المؤدية إلى البرلمان الإسرائيلي والعاصمة ، كجزء من الاحتجاج.

وتتوقع الشرطة حدوث اضطراب كبير في حركة المرور في القدس المحتلة اليوم الاثنين ، بحسب التقرير.


في غضون ذلك، قالت وسائل الإعلام إن مئات من شركات التكنولوجيا وشركات المحاماة وغيرها من شركات القطاع الخاص ستسمح لموظفيها بالانضمام إلى العصيان المدني على مستوى البلاد يوم الاثنين ضد خطط الحكومة الإسرائيلية الإصلاح القضائي، والتي تهدف إلى إضعاف محكمة العدل العليا بشكل كبير وتأمين السيطرة السياسية على التعيينات القضائية ، وفقا لوسائل الإعلام.


بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينضم آلاف الأطباء والمتخصصين في الصحة العقلية إلى الإضراب. 


وأشار الائتلاف الحاكم في إسرائيل في وقت متأخر من يوم الأحد إلى أنه لن يؤخر تصويت اللجنة، لكنه سينتظر أسبوعا قبل طرحها للتصويت الأول في الجلسة الكاملة - بدلا من القيام بذلك على الفور.


جاء ذلك بعد أن أصدر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج نداء للتداول والتسوية بشأن الخطة وعرض مقترحا من خمس نقاط كخطة عامة لاتفاق حل وسط حول جدول أعمال التعديل المثير للجدل ، بينما حث التحالف على عدم المضي قدمًا في العملية التشريعية.


في خطابه المتلفز يوم الأحد ، قال هرتسوج إن البلاد على وشك "الانهيار المجتمعي والدستوري" ، وناشد الإسرائيليين والسياسيين الامتناع عن العنف.


ورحبت المعارضة وآخرون باقتراح هرتسوغ لكن بعض نواب الليكود رفضوا الدعوة للتأجيل.


يأتي إضراب القطاع الخاص المخطط له بعد أن شهدت ليلة السبت السادسة على التوالي من المظاهرات ما قال المنظمون إنه تجمع 145 ألف شخص في تل أبيب، و 83 ألفا آخرين في مناطق أخرى في جميع أنحاء البلاد، ولم تقدم الشرطة تقديرا للإقبال.

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