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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المجلس الوطني الفلسطيني: قرارات "الكابينيت" الإسرائيلي "إعلان حرب"

صدى البلد

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الاثنين، القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، معتبرا إياها إعلان حرب سيؤدي إلى إشعال المنطقة.

وقال فتوح، في بيان صادر عنه، بحسب وسائل إعلام فلسطينية: إن حق شعبنا في الدفاع عن أرضه ووجوده، حق مشروع، وفلسطين وطن للشعب الفلسطيني دون منازع، والقرارات الفاشية والاحتلال العنصري، والمواقف الدولية الشريكة في المؤامرة؛ كلها ستواجَه بصمود شعبنا ومقاومته.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني، سيفشِل كل المخططات العنصرية، ويُسقِط النظام الفاشي العنصري المغتصب للأرض الفلسطينية، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها الأبدية القدس.

وفي وقت سابق، قرر "الكابينت" شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، ودعم خطة وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير في مدينة القدس.

وقال موقع "واللا العبري، إن "الكابينت" الإسرائيلي قرر شرعنة 9 بؤر استيطانية، وإمداد عشرات البؤر بالمياه والكهرباء، والتخطيط لبناء عدة آلاف من الوحدات الاستيطانية بالضفة، ودعم خطة بن جفير العسكرية شرقي القدس، بتصعيد المواجهة في المدينة.

بدورها، أضافت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ، أن "بن جفير" قد طلب في اجتماع "الكابينت" شرعنة 77 بؤرة استيطانية، إلا أن الموافقة تمت على 9 فقط.

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