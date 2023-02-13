22 ألف شقة في 5 مشروعات| الإسكان: 40 ألف مواطن سددوا جدية الحجز.. والوحدات جاهزة للتسليم الفوري والخميس أخر موعد للتقديم

تغلق وزارة الإسكان يوم الخميس المقبل باب التقديم في الطرح الجديد والذي يشمل 22 ألف شقة، في 5 مشروعات (جنة – دار مصر – سكن مصر – الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي – قطامية جاردنز).

وأكد الدكتور عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوحدات السكنية بمشروعات دار وسكن مصر وجنة، جاهزة للاستلام بعد انتهاء عملية الحجز.

وتابع خطاب، «هناك إقبال كبير على مشروعات الإسكان، و95 ألف مواطن استخرجوا أوراق الحجز».

ولفت إلى أن أكثر من 40 ألف مواطن سددوا جدية الحجز بوحدات سكن مصر وجنة، على 22 ألف وحدة سكنية جاهزة للسكن، وأكد طرح أكثر من 8 إعلانات لمشروعات سكنية في العام الواحد.

وتابع: «الحجز بوحدات دار وسكن مصر وجنة سينتهي 16 فبراير الجاري، وكراسات الشروط مطروحة عبر الموقع الإلكترونى والتقديم مجانا».

وأوضح أن مساحات وحدات سكن مصر تصل لـ130 مترا وبمساحات متفرقة، وهناك وحدات يتراوح سعر المتر فيها بين 5 آلاف جنيه لـ11 ألف جنيه.

سكن-مصر

بدء التسجيل الإليكترونى



وبدأ التسجيل إلكترونياً لحجز الوحدات والأراضي من يوم الأحد 15 يناير الماضي، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز “online”، من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان (www.hdb–reservation.com)، فى المواعيد المحددة بكراسات الشروط، وينتهى التقديم يوم 16 فبراير الجاري.

شقق الإسكان المطروحة

مشروع جنه يشمل 10872 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2، بـ6 مدن جديدة (6 أكتوبر – الشيخ زايد – دمياط الجديدة – القاهرة الجديدة – ملوى الجديدة – المنصورة الجديدة)

كما يتم طرح 512 وحدة سكنية بمشروع “دار مصر”، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، بـ4 مدن جديدة 15 مايو – العبور – دمياط الجديدة – برج العرب الجديدة.

ويتم طرح 8660 وحدة سكنية بمشروع “سكن مصر”، بمساحات تتراوح بين 106 و133 م2، بـ11 مدينة جديدة (أكتوبر الجديدة – القاهرة الجديدة – العبور الجديدة – حدائق أكتوبر – المنيا الجديدة – الشروق – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – غرب قنا – ناصر “غرب أسيوط” – العلمين الجديدة).

كما يوجد 1791 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلي، بمساحات تتراوح بين 90 و109 م2، بـ4 مدن جديدة (رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – العلمين الجديدة).

كما يوجد 497 وحدة سكنية بمشروع “قطامية جاردنز” – الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمدينة القاهرة الجديدة.

سكن ودار مصر وجنة



خطوات حجز شقق الإسكان على موقع بنك التعمير والإسكان



- أولًا يجب الدخول على الموقع الإلكتروني لـ بنك الإسكان والتعمير.. ويمكن الدخول مباشرة من هنــا.

- قم باختيار خدمات إسكانية، ثم حجز الوحدات السكنية.

- قم إنشاء حساب جديد وإدخال كلمة مرور.

- قم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة التي تتضمن الاسم ورقم بطاقة الرقم القومي.

وقبل الحجز، اطّلع جيدًا على المشروعات السكنية المتوفرة، مع قراءة كراسة الشروط الخاصة بكل مشروع: «دار مصر- سكن مصر- جنة».

- اختر المشروع المراد الحجز به.

- قم بسداد مقدم جدية الحجز.

- اتبع الخطوات المتبقية لإتمام الحجز الإلكتروني.

- بعد إتمام جميع الخطوات تصل إليك رسالة تأكيدية بنجاح عملية الحجز.

وأكدت الوزارة على أن حجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروعات (دار مصـر، سـكن مصـر، جنــة) سيكون بأسبقية الحجز الإلكتروني عبر موقع بنك التعمير والإسكان.

طريقة سداد قيمة الوحدات السكنية

وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية أن نظام دفع قيمة الوحدات يبدأ بسداد قيمة جدية الحجز التي تتراوح ما بين 100 ألف جنيه في مشروعي جنة والقطامية جاردنز، و 80 ألف جنيه في “دار مصر”، و 70 ألف جنيه في “سكن مصر”، و 60 ألف في الإسكان المتميز.

وأضاف أنه يتم استكمال المقدم لـ 20% من ثمن الوحدة، ثم 10% عند استلام الوحدة، والـ 70% المتبقية، يتم سدادها بأحد أنظمة السداد الآتية:

– الدفع في صورة أقساط لمدة 3 سنوات.

– تقسيط على 5 سنوات.

– أو تقسيط على 7 سنوات.

شروط الحجز للحصول علي شقة من الإسكان

أن يكون شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية، وليس شخصًا معنويا (شركة أو مؤسسة).

- ألا تقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

- لا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة.

- ألا يكون سبق تخصيص قطعة أرض إسكان اجتماعي.

- ألا يكون سبق تخصيص وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأي من المدن الجديدة، سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير.