كريم أبو زيد يطرح أحدث أغانيه «إشاعات» قريبًا

انتهى الفنان والمطرب كريم أبو زيد من تسجيل أحدث سينجلاته الغنائية التى تحمل اسم «إشاعات»، وذلك فى استوديو الرسالة بمنطقة الدقى ومن المقرر تصويره على طريقة الفيديو كليب بتوقيع المخرج نبيل مكاوى قريبًا.

وقال الفنان كريم أبو زيد بأن أغنية «إشاعات»، تدور فى إطار درامى هادف حول أكذوبة الإشاعات التى تنتشر عبر ألسنة بعض الأشخاص ذو الفقر الأخلاقى ليقع فى صدقها بعض البشر، لافتًا، على ذلك بأن سرد كلماتها شبابى ذات إيقاع موسيقى سريع حول عصر السوشيال ميديا وغيرها مشيرًا، على الخوف من إنتشار ظاهرة الإشاعات والأكاذيب دون الوقوف على مستند لنشرها لتسبب الكثير من النتائج الخاسره مؤكدًا، على الإنسان بأن يراجع ضميره قبل أن ينشر هذه الإشاعه وغيرها.

وفى سياق متصل قال كريم بأن المخرج نبيل مكاوى يعكف حاليًا، على قدم وساق للوقوف على اللمسات النهائية للانتهاء من كافه التفاصيل الفنيه قبل انطلاق تصويره استعدادًا لطرحه خلال الفترة المقبلة.

وأعرب كريم عن سعادته وامتنانه بالتعاون مع المنتج محمد علام الذى وصفه، بأنه يعد بمثابة العصا السحرية لكل من يتعاون معه لافتًا، بأنه على مستوى شخصي راقى متميز فى التعامل الشخصى قبل المهنى، ويتمنى أن يكرر التعاون معه مجددًا فى الكثير من المشاريع الفنيه المقبلة.

ومن جانبه تابع كريم حديثه: بأنه يود أن يشكر أيضًا المنتج المنفذ مصطفى طاطا على بصمته الحماسيه على سرعه تنفيذ هذا الإتفاق مضيفًا، بأنه هو المحرك الحماسى لتحويل هذا السينجل إلى سياق موسيقي مرئى بإكتمال كافه تفاصيله وإظهاره إلى النور قريبًا.

وجدير بالذكر بأن أغنيه «إشاعات» من إنتاج شركة «cube Music» للمنتج محمد علام ومدير إنتاج مصطفي طاطا ومن غناء وكلمات وألحان كريم أبو زيد ومن توزيع إسلام ساسو وهندسة صوتية لكل من أحمد جوده ومحمود عزت.

ويذكر أن آخر الأعمال الموسيقية للمطرب كريم أبو زيد ديو غنائى مع المطرب الشعبى شحته كاريكا على طريقة الفيديو كليب بعنوان «ايزي ايزي» وهو من كلمات كالوشا وألحان وليد العطار وتوزيع إسلام ساسو وإخراج محمد العوادلى وتم طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب فى شهر مايو الماضى وتخطى حاجز المليون مشاهدة لحين ذات الوقت.