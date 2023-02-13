عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريم أبو زيد يطرح أحدث أغانيه «إشاعات» قريبًا

صدى البلد

انتهى الفنان والمطرب كريم أبو زيد من تسجيل أحدث سينجلاته الغنائية التى تحمل اسم «إشاعات»، وذلك فى استوديو الرسالة بمنطقة الدقى ومن المقرر تصويره على طريقة الفيديو كليب بتوقيع المخرج نبيل مكاوى قريبًا.

وقال الفنان كريم أبو زيد بأن أغنية «إشاعات»، تدور فى إطار درامى هادف حول أكذوبة الإشاعات التى تنتشر عبر ألسنة بعض الأشخاص ذو الفقر الأخلاقى ليقع فى صدقها بعض البشر، لافتًا، على ذلك بأن سرد كلماتها شبابى ذات إيقاع موسيقى سريع حول عصر السوشيال ميديا وغيرها مشيرًا، على الخوف من إنتشار ظاهرة الإشاعات والأكاذيب دون الوقوف على مستند لنشرها لتسبب الكثير من النتائج الخاسره مؤكدًا، على الإنسان بأن يراجع ضميره قبل أن ينشر هذه الإشاعه وغيرها.

وفى سياق متصل قال كريم بأن المخرج نبيل مكاوى يعكف حاليًا، على قدم وساق للوقوف على اللمسات النهائية للانتهاء من كافه التفاصيل الفنيه قبل انطلاق تصويره استعدادًا لطرحه خلال الفترة المقبلة.

وأعرب كريم عن سعادته وامتنانه بالتعاون مع المنتج محمد علام الذى وصفه، بأنه يعد بمثابة العصا السحرية لكل من يتعاون معه لافتًا، بأنه على مستوى شخصي راقى متميز فى التعامل الشخصى قبل المهنى، ويتمنى أن يكرر التعاون معه مجددًا فى الكثير من المشاريع الفنيه المقبلة.

ومن جانبه تابع كريم حديثه: بأنه يود أن يشكر أيضًا المنتج المنفذ مصطفى طاطا على بصمته الحماسيه على سرعه تنفيذ هذا الإتفاق مضيفًا، بأنه هو المحرك الحماسى لتحويل هذا السينجل إلى سياق موسيقي مرئى بإكتمال كافه تفاصيله وإظهاره إلى النور قريبًا.

وجدير بالذكر بأن أغنيه «إشاعات» من إنتاج شركة «cube Music» للمنتج محمد علام ومدير إنتاج مصطفي طاطا ومن غناء وكلمات وألحان كريم أبو زيد ومن توزيع إسلام ساسو وهندسة صوتية لكل من أحمد جوده ومحمود عزت.

ويذكر أن آخر الأعمال الموسيقية للمطرب كريم أبو زيد ديو غنائى مع المطرب الشعبى شحته كاريكا على طريقة الفيديو كليب بعنوان «ايزي ايزي» وهو من كلمات كالوشا وألحان وليد العطار وتوزيع إسلام ساسو وإخراج محمد العوادلى وتم طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب فى شهر مايو الماضى وتخطى حاجز المليون مشاهدة لحين ذات الوقت.

كريم أبو زيد الفنان كريم أبو زيد أغاني كريم أبو زيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت أخيرًا والبانيه يتراجع 35 جنيهًا.. أسعار الدواجن اليوم

الجرام يودع الـ 1500 جنيه مجددا.. تراجع أسعار الذهب اليوم

3 خيارات للفيفا| شوبير يكشف تطورا مفاجئا بشأن قيد صفقات الزمالك الجديدة

بعد انتشار صور جدلية| حقيقة تنفيذ حكم الإعدام في قاتل نيرة أشرف

قبل الدخول على أحد تخافه.. كلمات لو قلتها يغير الله قلبه تجاهك

إنجاز تاريخي لـ الأهلي بعد كأس العالم للأندية

مفاجآة .. تطورات جديدة فى أزمة كهربا تضمن استمرار اللاعب وعدم إيقافه

بعد ارتفاعه 11 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ترشيحاتنا

انقاذ طفلة تركية بعد 178 ساعة تحت أنقاض الزلزال.. تفاصيل

نقطة مضيئة| السيسي يوجه رسالة للمصريين عن الأشقاء العرب

رئيس الوزراء يشاهد عرضًا تقديميًا لمحافظ الغربية حول المشروعات الجارية

الرئيس السيسي: مصر كانت تواجه فوضى كاملة في عام 2011.. فيديو

في بطولة الجمهورية.. قصة ملاكم أنهى حياة منافسه بالضربة القاضية

قام بتجميع السلع التموينية واحتكارها.. حبس تشكيل عصابي ينتمى للجماعة الإرهابية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء وفوتوشوب.. دينا الشربيني تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

قبل عيد الحب.. ظهور صادم لقلب أحمر في الفضاء .. شاهد

بفلوس أقل.. هاني الناظر يكشف عن بدائل رخيصة لـ المشاكل الجلدية

تفاصيل إصابة محمد النني وحقيقة رحيله إلى هذا النادي

فيديو

مفاجأة تنتظر الجنيه الذهب وتفاصيل أسعار أعيرة المعدن الأصفر اليوم ..فيديو

أمطار وصقيع.. تحذير مهم من الأرصاد والكشف عن موعد تحسن الطقس

أنت في حفظ الله وقلبي.. رسالة طفلة سورية لوالدها من تحت الأنقاض

بكراسي وترابيزات .. عربة فول داخل حرم جامعة الزقازيق.. وهذا رد الإدارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

اﻟﻤﺰﻳﺪ