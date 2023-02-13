انطلاق فعاليات مسابقة أوائل الطلبة بمحافظة البحر الأحمر

أطلق هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اليوم الإثنين، إشارة بدء مسابقة أوائل أوائل الطلبة والتي ينظمها حزب مستقبل وطن بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

تأتي المسابقة بإشراف وكيل وزارة التربية والتعليم، وعماد سيف أمين عام الحزب والقيادات الحزبية، وكمال سليمان رئيس مجلس أمناء المحافظة، ونصر الدين لمعي نقيب المعلمين.

أقيمت فعاليات المسابقة اليوم الإثنين بالنادي الاجتماعي بالغردقة، بواسطة لجنة مشكلة من المديرية برئاسة محمد مسلم مدير عام الخدمات التربوية، وبحضور مديري التعليم وموجهي عموم المواد الدراسية والتربية الاجتماعية، بالإضافة إلى لجنة تنظيم فعاليات المسابقة.