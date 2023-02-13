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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لا يناقش زنا المحارم..رد نارى من كريم فهمى على منتقدى أزمة منتصف العمر

أزمة منتصف العمر
أزمة منتصف العمر

رد الفنان كريم فهمى على الهجوم الذى تعرض له مسلسل “أزمة منتصف العمر” من خلال منشور عبر حسابه بفيسبوك . 

وكتب كريم فهمى: "الحقيقة أنا سكت كتير، لجان كتير بتصدر أن المسلسل زنا محارم، للأسف ناس كتير منساقة من غير ما تتفرج أو تكمل فرجة، المسلسل بيناقش قضيه شائكة جدا موجودة في كل المجتمعات بل فيه أكتر بكتير كمان، وأظن ناقشناها أنا وصناع العمل بشكل محترم بدون مشهد خادش واحد، والدليل أنه ناجح في كل البلاد العربية ومصر وبجداره الحمدلله، المسلسل لا يناقش زنا المحارم وملوش علاقه بزنا المحارم ( حد هيقولي امال المشهد اللي في نهاية الرابعه ده ايه ؟) هقولوا كمل وماتمشيش ورا اللجان وأدي فرصة لعقلك يفكر، المسلسل مفيهوش مشاهد خادشة، البطل والبطلة غلطوا غلطو كبيرة ومن ساعتها ماشافوش يوم حلو، اتبسطوا واتفرجوا علي منتج مصري معمول فيه مجهود كبير، الدراما فيها خير وشر زي الحياة".

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مسلسل أزمة منتصف العمر :

مسلسل “أزمة منتصف العمر” من إخراج كريم العدل، وبطولة ريهام عبد الغفور، وكريم فهمى، وعمر السعيد، ورنا رئيس، ورشدي الشامي، وركين سعد، وسلوى محمد علي.

تدور أحداث مسلسل أزمة منتصف العمر، في إطار اجتماعى، وتجسد ريهام دور ربة منزل متزوجة من رشدي الشامي ولديها ابنة وهي رنا رئيس التي تنشأ بينها وبين كريم فهمي قصة حب. 

العمل يتم عرضه على مدار 3 أيام أسبوعيا من الأربعاء إلى الجمعة في الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة عبر منصة شاهد vip. 

أزمة منتصف العمر رقم 2 فى الامارات :

استطاع مسلسل أزمة منتصف العمر، أن يتصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى دولة الإمارات ، وذلك عبر منصة شاهد vip . 

واحتل مسلسل أزمة منتصف العمر المركز الثاني فى دولة الامارات من أصل 10 مراكز هم الأعلى مشاهدة فى دولة الإمارات . 

كريم فهمي كريم العدل ريهام عبد الغفور “أزمة منتصف العمر” مسلسل “أزمة منتصف العمر” أزمة منتصف العمر

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