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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤتمر موسع لـ المصري للدراسات الاقتصادية لتقييم ما بعد COP27 غدا

صدى البلد

يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بالتعاون مع البنك التجارى الدولى CIB، غدا الثلاثاء، مؤتمرا موسعا "نحو COP27وما بعده"، لتقييم ما حدث فى قمة المناخ التى انعقدت فى شرم الشيخ بنوفمبر الماضى وماذا تم بعد القمة فى مصر ودول العالم. وذلك استمرارا للتعاون بين المركز والبنك التجارى فى موضوع المناخ والذى بدأ منذ يونيو من العام الماضى بعقد سلسلة من اللقاءات المثمرة حول الموضوع.

 

ويشارك بالمؤتمر نخبة من الخبراء المصريين والدوليين لتقييم الخطوات الدولية بعد القمة الأخيرة،وهم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة شئون البيئة، والدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، ومحمد سلطان الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات فى البنك التجارى الدولى، وعمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، والسفير وائل أبو المجد الممثل الخاص المعين لرئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

 

ويتحدث أيضا كل من الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق، والسفير ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، ومحمد قاسم رئيس جمعية المصدرين، وعلاء هاشم الشريك المؤسس والشريك التنفيذي لشركة ترانسينديام، والدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، والسفير راجى الإتربى مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية والممثل الشخصى للرئيس المصرى فى مجموعة العشرين، والسفير رؤوف سعد مساعد وزير الخارجية الأسبق ومستشار وزير البيئة.

 

ومن الخبراء الدوليين يشارك عبر الإنترنت كل من ماري روبنسون الرئيس السابق لجمهورية ايرلندا، والبروفيسور تيتسوشي سونوب العميد والرئيس التنفيذي لمعهد بنك التنمية الآسيوي، وانطونيو فيلافرانكا مدير الدراسات بالمعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية ISPI والرئيس المشارك لمركز الحوكمة الأوروبية والعالمية، والدكتور سيدي ولد طه المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، ومامادو بايتي السكرتير التنفيذي لمؤسسة بناء القدرات الأفريقية.

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