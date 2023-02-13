"العدد والآلات": نحتاج لحوافز على الأراض الصناعية مع خفض الأعباء الضريبية

قال المهندس حماده العجواني عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التصنيع هو السبيل للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة خاصة بعد إيقاف الاستيراد، الأمر الذي يتطلب مزيد من الحوافز والتخفيف من الأعباء الضريبية بما يحقق نمو صناعي.

وطالب العجواني، بضرورة توفير تسهيلات للمستوردين والمصنعين وإعفائهم من الأعباء الضريبية، وتقديم مميزات خاصة بالأراضي الصناعية وإلغاء القيود والمعوقات التي تواجهها، فضلا عن تسهيلات في توصيل المرافق بشكل كامل.

وناشد عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، بتسهيل إجراءات إنشاء المصانع وتوفير مميزات وحوافز مثل تقسيط أسعار الأرض والماكينات الصناعية وإعطاء فترة كافية للسداد فيما بعد والعمل على منظومة جديدة، مؤكدا على أهمية الاستعانة بالمتخصصين وذوي الخبرات الصناعية.

وشدد عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة فتح مزيد من المصانع كاملة التجهيزات والمرافق، ودعم الصناع فنيا وتسويقيا وإزالة الأعباء المالية عن الصناع وحمايتهم وارشادهم وتقديم ما يحتاجونه.

وأثني المهندس حماده العجواني، على جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في التنمية الصناعية التي شهدتها البلاد خلال الـ ٨ سنوات ماضية، وجهوده المبذولة في البنية التحتية والمشروعات القومية التي غيرت حياة ملايين المواطنين ووفرت لهم حياة كريمة، مطالبا ببذل مزيدا من الجهود لحل لمشكلات التصنيع المحلي، وتوفير كافة التسهيلات للمصنعين والمستوردين، وتشجيع الصناع.