نيمار قبل مواجهة بايرن ميونخ: هدفنا التتويج بدوري أبطال أوروبا..وأتمنى مشاركة مبابي

أكد البرازيلي نيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان، أنه بحالة جيدة جسديًا وذهنيًا قبل مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونخ، غدًا الثلاثاء، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال نيمار في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"كيف أشعر؟ أشعر أنني بحالة جيدة جسديًا وذهنيًا ... النقد مشروع ، لكل فرد رأي. أنا احترم هذا. ألعب كرة القدم ، أبذل قصارى جهدي للنادي والفريق وسأفعل ذلك حتى نهاية الموسم".

وأضاف:"هدفنا الأكبر هو دوري أبطال أوروبا. إنه مثل كأس العالم ، الشخص الذي يرتكب أقل عدد من الأخطاء يذهب إلى أبعد من ذلك في المنافسة ... نحن لسنا هنا للتجول ، ولكن للعمل والفوز بكل الألقاب الممكنة".

وعن الصعوبات الأخيرة للفريق محليًا، قال: “هذا يحدث لجميع الأندية ... علينا أن نكون متحدين ، مركزيين ونعمل على تحسين الوضع. نحن ندرك العيوب ، لكننا نريد التطور والتحسين".

وعن كيليان مبابي واحتمالية مشاركته في الفريق في ظل إصابته: “إنه صدع ، نحن ندرك أهميته. أتمنى أن يلعب بضع دقائق ، هذا يعتمد على المدرب”.