المساجد عنوان النظافة والجمال| رئيس القطاع الديني ومدير أوقاف القاهرة على رأس حملة موسعة للتعقيم .. والأوقاف : مستمرة حتى نهاية رمضان

أطلقت وزارة الأوقاف، صباح اليوم الاثنين، حملات مكثفة لنظافة المساجد على مستوى الجمهورية من تاريخه حتى نهاية شهر رجب لعام 1444هـ ، والتي تستمر حتى الأربعاء الموافق 22 فبراير الجاري، تحت الإشراف والمتابعة المباشرة لرئيس القطاع الديني ورئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة ومديري المديريات والإدارات كل فيما يخصه.

وتتضمن الحملة ما يأتي :

1. النظافة الدورية للمسجد .

2. نظافة أسطح المساجد .

3. رفع أي كهن بالمساجد أو ملحقاتها إلى مخازن المديريات .

4. نزول جميع القيادات بالديوان والمديريات والإدارات على جميع المستويات لمتابعة العمل .

5. تكليف جميع المفتشين على مستوى الديوان العام والمديريات بإعطاء أولوية بالغة لهذا الأمر .

6. توقيع عقوبات رادعة على المقصرين سواء في العمل أم الإشراف والمتابعة .

مسجد السيدة نفيسة

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل)، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أطلقت الأوقاف صباح اليوم، حملتها الموسعة لنظافة المساجد، بقيادة الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني حملة موسعة لنظافة مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بمحافظة القاهرة وبصحبته الدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، والشيخ محمد الهادي بالتفتيش والمتابعة، والدكتور على الله الجمال، والشيخ محمد محمود العدل أئمة مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها).

وخلال حملة النظافة أكد الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني أن المساجد لا بد وأن تكون عنوان النظافة والجمال، وأن القيام على نظافتها وطهارتها مسلك الصحابة والتابعين، وسلوك لا يعرفه إلا المتقون، وشرف يتزين به المؤمنون، وعنوان يعرف به المسلمون، حيث يقول الحق سبحانه : "فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ".

من جانب آخر قاد الشيخ صبري ياسين دويدار وكيل الوزارة للرقابة والتفتيش حملة أخرى موسعة للنظافة بمسجد صلاح الدين بالمنيل بالقاهرة، وتتابع حملات النظافة المكثفة بحضور قيادات الوزارة والمديريات على مستوى الجمهورية من تاريخه حتى نهاية الشهر الفضيل.

ديننا وحضارتنا يحثان على النظافة والجمال

وفي إطار اهتمام الأوقاف ببيوت الله (عز وجل)، قاد الدكتور السيد مسعد السيد حسن مدير مديرية أوقاف الجيزة حملة موسعة لنظافة وتعقيم المساجد انطلقت صباح اليوم من مسجد الاستقامة بالجيزة لتشمل جميع المساجد بمحافظة الجيزة، بمشاركة الدكتور أسامة فخري الجندي مدير عام شئون القران الكريم بوزارة الأوقاف، والدكتور أحمد عبد السعيد محمد مسئول الإرشاد بالمديرية، والشيخ خالد راضي خالد مسئول المساجد بالمديرية، وقيادات الدعوة بالمديرية، والشيخ ابراهيم عبد الستار عبد المنعم إمام مسجد الاستقامة بالجيزة.



من جهة أخرى، قاد الدكتور حسانين عبد الحكم مدير مديرية أوقاف المنيا حملة موسعة لنظافة وتعقيم المساجد انطلقت صباح اليوم من مسجد الفولي بالمنيا لتشمل جميع المساجد بمحافظة المنيا.

وخلال حملة النظافة أكد مديرا أوقاف الجيزة والمنيا على أهمية نظافة المساجد وظهورها بالمظهر اللائق, فالمسجد عنوان النظافة والجمال، وأن خدمة بيوت الله (عز وجل) وعمارتها والاهتمام بها وبروادها شرف لنا جميعًا, وأن الدين والحضارة والرقي والإنسانية تدعو جميعها إلى النظافة والجمال.

الدروس المنهجية في شهر رمضان

قال الدكتور محمد نصار، مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة بوزارة الأوقاف، إن وزارة الأوقاف اتخذت إجراءات صعبة خلال الفترة السابقة بسبب أزمة كورونا، لكن الفترة الأخيرة شهدت عودة المساجد لدورها الطبيعي في إقامة الشعائر والدور الدعوي.

وأضاف "محمد نصار"، أن هناك توجيهات من قبل وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة بالاستعداد لشهر رمضان في إطار إطلاق حزمة كبيرة من الأنشطة الدعوية في شهر رمضان المبارك من خلال عودة دورس الإمام، وإعداد درس ديني بعد صلاة العصر، بخلاف درس السهرة بعد صلاة التراويح مباشرة، وإعداد خاطرة دعوية بعد صلاة الفجر، وخاطرة صلاة التراويح، خلاف الأنشطة القرآنية والدعوية.

ولفت الدكتور محمد نصار، مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة بوزارة الأوقاف، إلى أن وزارة الأوقاف أطلقت برنامج الدروس المنهجية في شهر رمضان من خلال شرح كتب متخصصة لبناء الإنسان وتعريفه بأخلاقيات الدين، خلاف برنامج المنبر الثابت مع الأزهر الشريف، وبرنامج مجالس الإفتاء في شهر رمضان للرد على الرسائل الخاصة بفقه الصيام، والأسئلة الأخرى المتعلقة بالحامل والمرضى وخلافه.

مجلس الإقراء بالإمام الحسين

في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير، وأهمية فهم مقاصد السنة النبوية المشرفة، تواصل وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية عقد مجالسهما العلمية، حيث عُقد مجلس الحديث السادس لاستكمال قراءة وشرح أحاديث كتاب: "الموطأ" للإمام مالك بن أنس (رحمه الله)، بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر، أمس، عقب صلاة العصر، بحضور أربعة من كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر، وهم : أ.د/ أحمد معبد - عضو هيئة كبار العلماء، أ.د/ صبحي عبد الفتاح السيد ربيع - وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، أ.د/ محمد نصر دسوقي اللبان - أستاذ الحديث وعلومه، أ.د.م/ أسامة إبراهيم محمد السيد - أستاذ الحديث وعلومه المساعد.

وبحضور الشيخ عبد الفتاح عبد القادر جمعة مدير عام إدارة الإعلام والعلاقات الإسلامية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والشيخ إبراهيم سيد عضو الإدارة المركزية للشئون الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وقد بدأ مجلس إقراء الحديث من بداية باب: (ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام) إلى نهاية باب: (الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة)، من كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس (رحمه الله)، وقد شهد مجلس الحديث حضورًا مميزًا للأئمة والواعظات والطلاب وغيرهم من رواد المسجد.