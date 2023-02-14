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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفاصيل المدرسة العلمية بالتعاون بين أكاديمية التكنولوجيا ومركز ضوء السينكرترون بالشرق الأوسط

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية ومركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية وتطبيقاته فى الشرق الأوسط SESAME   (http://www.sesame.org.jo)  عن إصدار خاص من مدرسة الحوسبة العلمية الفعالة COMPUTING” INFN-SESAME International School on: “EFFICIENT SCIENTIFIC

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بروتوكول تعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار ومؤسسة العلوم البرتغالية.. تفاصيل

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وزير التعليم العالي يفتتح فعاليات مؤتمر اليوم القومي للقمح بمعرض القاهرة للابتكار

وأوضحت أنه حول الأدوات والمنهجيات لتطوير تطبيقات الحوسبة العلمية الفعالة على نطاق واسع ،المزمع عقدها في دار ضيافة Sergio Fubini في مركز سيزامي  بألان  الأردن خلال الفترة  من 27 مايو إلى 2 يونيو 2023، هذه هي أول مدرسة تقام في الشرق الأوسط تستهدف طلاب الدكتوراه وما بعد الدكتوراه والباحثين الشباب من المنطقة الذين يشاركون بنشاط في تطوير التطبيقات والأنظمة العلمية. يتم تنظيم المدرسة بالتعاون مع الحوسبة العلمية وإتصالات الأنظمة وفرق جمع البيانات وتحليلها في SESAME... لمزيد من المعلومات:

http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/sesame-international/

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