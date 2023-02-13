فوائد الترمس المر.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله؟

قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد الترمس المر .

القيمة الغذائية في الترمس المر:

يعتبر الترمس المر من البقوليات مرتفعة القيمة الغذائية، نظرًا لاحتوائه على معادن وفيتامينات ثمينة، وهناك فوائد عديدة للترمس منها ما يلي:

١-الوقاية من الإمساك

يمتاز الترمس بأنه غني بنسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تسهم في تحسين حركة الأمعاء، من خلال امتصاص البراز العالق بفعل الإمساك للماء الموجود في تلك الألياف، مما يساعد على التبرز بسهولة دون عناء، ويقي من مضاعفات الإمساك مثل الشق الشرجي والبواسير.

٢-علاج الأنيميا

قد يكون الترمس المر أحد العلاجات المنزلية القوية للأنيميا وفقر الدم الناتج عن نقص الحديد، بسبب احتواء الترمس على كمية جديدة من الحديد إضافًة إلى فيتامين سي الذي يمتص الحديد في الجسم، مما يساعد على تكون الهيموجلوبين في الدم وتغذية الخلايا، تعتبر الأنيميا مشكلة مزعجة تتسبب في ظهور أعراض مثل: التعب، ضيق التنفس، شحوب الجلد.





٣-الوقاية من هشاشة العظام

يساعد تناول الترمس المر على تقوية العظام، بفضل احتوائه على الكالسيوم والفسفور، كلاهما ضروري لصحة العظام والوقاية من خطرالتعرض للكسور والإصابة بهشاشة العظام مع تقدم العمر.





٤- الوقاية من ارتفاع ضغط الدم

يحتوي الترمس المر على نسبة مرتفعة من البروتين، تجعله يسهم في الوقاية من ضعف بطانة الأوعية الدموية، بالتالي استقرار مستويات ضغط الدم، يعتبر اضطراب بطانة الأوعية الدموية هو أحد الأسباب الرئيسة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.





٥-الوقاية من أمراض القلب

يساعد الترمس المر في الوقاية من أمراض القلب، نتيجة لاحتوائه على مستخلصات البروتين، التي تلعب دورًا رئيسًا في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم فضلًا عن تنظيم اضطراب ضغط الدم، مما يحمي من النوبات القلبية وخطر الإصابة بتصلب الشرايين.





٦- فوائد الترمس المر للوجه

يمتاز الترمس المر باحتوائه على مضادات أكسدة قوية، تساعد على محاربة اضطراب الشوارد الحرة بفعل البكتيريا والأتربة، التي تؤثرارتفاع مستوياتها في الجسم عن الحد الطبيعي؛ بزيادة فرص ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة في وقت مبكر، بالتالي قد يساعد تناول الترمس في الحماية من الإصابة بالشيخوخة المبكرة.

كما تحتوي حبوب الترمس على نسبة مرتفعة من الفيتامينات والمعادن، التي تغذي البشرة وتزيد من نضارتها.





٧-فوائد الترمس المر للشعر

يعتبر الترمس أحد البقوليات ذات المحتوى العالي من البروتينات، التي تسهم في تحسين بنية تكوين الشعر، مما يجعل خلصة الشعرة الواحدة قوية ومتماسكة، فضلًا عن وجود الحديد والبروتين معًا يساعد على الوقاية من تساقط الشعر وتقصفه، عمومًا يحتوي الترمس على قيمة غذائية عالية من الفيتامينات والمعادن التي تساعد على نمو الشعر.





٨-فوائد الترمس المر للتخسيس

يحتوي الترمس على محتوى مرتفع من الألياف الغذائية، التي تلعب دورًا ضروريًا في عملية الأيض؛ مما يعود بالنفع على قدرة الجسم على حرق الدهون على هيئة طاقة بدلًا عن تخزينها في الخلايا، كما تتحكم الألياف في زيادة الشعور بالشبع والتخلص من الجوع، أوضح خبراء التغذية أن تناول الترمس بانتظام يساعد على تحسين مؤشر كتلة الجسم والتخلص من دهون الخصر.





-يجب عدم الإفراط في تناول الترمس المر حتي لا يؤدي لانتفاخ البطن.