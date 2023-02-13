أحمد موسى بعد تفقد مدبولي مصانع المحلة: الدولة مبترميش الفلوس في الأرض..فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الحكومة مهتمة بالصناعة، لافتًا إلى أن الدولة أصبح لديها رؤية في هذا المجال؛ وذلك عقب تفقد رئيس الوزراء مشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج بالمحلة.

وتسائل موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر «قناة صدى البلد»: «هل عندنا الفلوس أكوام أكوام فالحكومة بترميها في الأرض؟؛ لا طبعًا، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، راجل بيشتغل على مدار الساعة، وحاطط إيده في كل حاجة بتحصل؛ الشهادة لربنا»، مشيدًا بزيارة رئيس الوزراء لمصانع الغزل والنسيج الجديدة في المحلة، اليوم.

وتابع أحمد موسى، مساء اليوم الاثنين، أن مدبولي مسؤول عن تنفيذ تكليفات الرئيس؛ مؤكدًا أن مصنع غزل المحلة كان ينتج 40% من إنتاج مصر من الغزل والنسيج، وهذه المصانع كانت مدينة بـ 21 مليار جنيه لعدة مصالح حكومية، وكانت تخسر.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر «قناة صدي البلد»، أن الدولة اختارت المعادلة الصعبة في مصانع غزل المحلة؛ بعدما استقدمت ماكينات جديدة بـ 600 مليون يورو من أجل عودة الحياة لمصانع الغزل مجددًا، وتطويرها.