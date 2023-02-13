أحمد موسى يعلن خبرا سارا على الهواء.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك دول دخلها من السياحة يصل إلى 50 مليار دولار سنويا، ولا تملك نصف ما تملكه مصر من معالم أثرية وسياحية ومقومات حضارية مختلفة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن طريقة معاملة السياح وتوفير كل ما يحتجونه من أسباب زيادة السياحة وجذب السياح، لذا يجب العمل استغلال إمكانيات مصر السياحية، لكي نحصل 50 مليار دولار من السياحة.

وتابع: تم تنظيم مساء اليوم حفلة غنائية عالمية بالدير البحري، بمعبد حتشبسوت بالأقصر، بحضور أكثر من 2000 ألف شخص، 98% منهم من الأجانب، كما أن نجاح احتفالية مصمم الأزياء الإيطالي «استيفانو ريتشي» ترك أثر إيجابي كبير وشجع العديد من الشركات والمؤسسات العالمية على إحياء حفلات غنائية عالمية بمعبد حتشبسوت.

ارتفاع نسبة إشغال الفنادق

وأوضح أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدي البلد، أن هذه الاحتفالية أدت لارتفاع نسبة إشغال الفنادق في الأقصر، كما أننا في حاجة لتشييد مزيد من الفنادق من أجل استقبال مزيد من السياح.