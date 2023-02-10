بفستان مرصع باللؤلؤ.. زوجة أحمد عصام تتألق بصور جديدة من حفل زفافها

أثارت زوجة الفنان أحمد عصام الجدل خلال الأيام الماضية بعد إطلالتها الملائكية فى حفل زفافها .

وتألقت زوجة الفنان أحمد عصام ، بفستان أسطورى مرصع بالفضة من تصميم مصمم الأزياء العالمى هانى البحيرى ، واتسم ستايل الفستان بفساتين السندريلا المنفوش ذات الاكمام الطويلة وهو ما جعل إطلالتها محتشمة وأنيقة اثارت بها الجدل.

وأكملت زوجة الفنان أحمد عصام إطلالتها ببعض الاكسسورات الناعمة، فقامت بإختيار كولية وقرطين ناعمين باللون الفضي اللامع.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المسات البسيطة من المكياج بألوان النوود وقامت برفع شعرها .

واحتفل الفنان أحمد عصام بعقد قرانه وزفافه في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وسط حضور نخبة كبيرة من النجوم و المشاهير.