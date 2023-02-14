أخبار التعليم..اليوم آخر موعد لغلق تقديم الالتماسات على نتيجة كلية العلوم بنات عين شمس..تفاصيل المدرسة العلمية بالتعاون بين أكاديمية التكنولوجيا ومركز ضوء السينكرترون بالشرق الأوسط

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تناقش رسالة ماجستير لتطوير منظومة الخلايا الشمسية

كشفت دراسة رسالة الماجستير التي نوقشت بقسم تكنولوجيا الكهرباء بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، عن " تطوير منظومة الخلايا الشمسية ورفع كفاءة نقطة اقصى قدرة ممكنة وتحسين أداء العاكس المستخدم مع المنظومة الشمسية " .

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف إلى تنمية القدرات و المهارات و يتم ذلك بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

أعلن مركز الدراسات البردية والنقوش عن تنظيم مركز الدراسات البردية والنقوش التابع لكلية الآثار جامعة عين شمس مؤتمره الدولى العاشر تحت عنوان "آثار وتراث مدن وقرى مصر العليا"، الذى سوف يقام فى الفترة من 26 الى 28 من شهر فبراير 2023 فى مبنى IHUB، الدعوة عامة للحضور لجميع المهتمين والباحثين، ورسم الحضور شامل الإفادة 300 جنيه.

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية ومركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية وتطبيقاته فى الشرق الأوسط SESAME (http://www.sesame.org.jo) عن إصدار خاص من مدرسة الحوسبة العلمية الفعالة COMPUTING” INFN-SESAME International School on: “EFFICIENT SCIENTIFIC

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس إنه تم فتح باب التقدم للالتماس بشأن نتيجة الفصل الدراسى الأول من يوم الأربعاء 8 فبراير وعلي أن يغلق اليوم الثلاثاء 14 فبراير.