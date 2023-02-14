إمام عاشور يغادر القاهرة للانضمام إلى فريقه الجديد

غادر منذ قليل القاهرة إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق متجها إلى البرتغال.

يأتي هذا تمهيدا لانتظام الاعب في معسكر فريق ميتيلاند الدنماركي بعد انضمامه للأخير خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان الزمالك وافق على بيع اللاعب لنادي ميتيلاند مقابل 3 ملايين دولار بعد تمسك إمام عاشور بالرحيل لخوض تجربة الاحتراف.

ويستعد الفريق الدنماركي لمواجهة فريق لمباراة سبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي المقرر لها يوم الخميس المقبل.

وتأخر سفر اللاعب إلى الدنمارك للانتظام في تدريبات فريقه الجديد بسبب استخراج تصريح العمل وبعض الأوراق الخاصة باحترافه في الدنمارك.