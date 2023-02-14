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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فوائد شرب شاي الزنجبيل

شاى الزنجبيل
شاى الزنجبيل

يقبل الكثير من الأشخاص على تناول مشروب الزنجبيل وخاصة في الشتاء دون أن يعرفوا فوائده العديدة، لذلك نستعرض لكم من خلال السطور التالية فوائد تناول شاي الزنجبيل وفقا لما نشره موقع هيلثي. 

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فوائد شرب شاي الزنجبيل

 

يحسن تدفق الدم عن طريق فتح الأوعية الدموية.
يوازن الزنجبيل تدفق الدم الذي يتباطأ في الشتاء.
في فصل الشتاء ، تنقبض القصبة الهوائية مما يسبب ضيق التنفس، لذا فإن تناول الزنجبيل مفيد.


الفوائد العامة للزنجبيل

 

يحسن الهضم ويفتح الشهية.
يحافظ على الدم رقيقًا ويمنعه من التكتل
يفيد في حالات القيء والإسهال
يساعد في تقليل مشاكل الرئة
فوائد آلام المفاصل
تساعد على إنقاص الوزن
يخفض الكوليسترول المرتفع
يزيل السموم من الجسم.


يحتوي الزنجبيل على عنصر يسمى جينجيرول ، وهو مفيد عند تناوله بكميات صغيرة ، في حين أن الكميات الزائدة من الحمض في الجسم تسبب القرح والحموضة والغازات ، إلخ.

كيف تستعمل الزنجبيل ؟ 

الزنجبيل محسن للصفراء. بدلًا من الشاي يفضل شرب الماء المغلي أو استحلاب قطعة من الزنجبيل الطازج في الفم أو خلط نصف ملعقة صغيرة من عصير الزنجبيل مع نصف ملعقة صغيرة من العسل.

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