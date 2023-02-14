بايدن يقيل كبير مديري الكابيتول هيل بعد اعتراف مثير واتهام خطير

أقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، المهندس الذي عينه سابقه دونالد ترامب لـ مبنى الكابيتول بعد مكالمة من رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي بزعم إساءة استخدام الموارد الفيدرالية وتجنب مبنى الكابيتول هيل في 6 يناير.

بايدن هو المسؤول الوحيد الذي يملك سلطة إقالة بريت بلانتون، الذي يدير مجمع الكابيتول.

وواجه بلانتون حرارة شديدة من الحزبين الأسبوع الماضي خلال جلسة استماع دعا فيها أعضاء من كلا الحزبين في لجنة إدارة مجلس النواب إلى استقالته.

كان بلانتون قد واجه بالفعل مزاعم باستخدام سيارة حكومية للاستخدام الشخصي والتظاهر بأنه ضابط إنفاذ القانون ، لكن خلال جلسة الاستماع يوم الخميس ، اعترف بأنه تعمد تجنب مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

قال بلانتون إنه لا يعتقد أنه سيكون من 'الحكمة' القدوم إلى العمل في ذلك اليوم. وبدلاً من ذلك ، قال إن سيارته الحكومية كانت بمثابة 'مركز قيادة متنقل' أثناء الهجوم ، وأنه استمع إلى راديو الشرطة وأصدر الأوامر من بعيد.

كان بلانتون صوتًا واحدًا في مجلس شرطة الكابيتول المكون من ثلاثة أعضاء والمكلف باتخاذ قرارات أمنية لمجمع الكونغرس والإشراف على قوة شرطة الكابيتول هيل.

في غضون ذلك ، أفاد تقرير صادر عن مكتب المفتش العام في 26 أكتوبر / تشرين الأول أنه عثر على 'أدلة على انتهاكات جنائية طوال فترة التحقيق'.

لقد ضلل بلانتون وقدم معلومات خاطئة للمحققين في مناسبات متعددة. استخدم بلانتون دولارات دافعي الضرائب لتمويل سيارة شخصية إضافية لعائلته. ... انتهكت تصرفات بلانتون كل ركيزة تعمل بموجبها OIG بما في ذلك السرقة والاحتيال والتبذير وسوء المعاملة ليس فقط ضد AOC ولكن أيضًا ضد دافعي الضرائب.

بلانتون متهم باستخدام السيارة الحكومية للقيادة في جميع أنحاء منطقة واشنطن ، وحتى حتى فلوريدا وساوث كارولينا مع أسرته. قال التقرير إنه انتحل أيضًا صفة ضابط إنفاذ القانون بعد أن تعرض أحد أفراد العائلة لعملية ضرب وفر.

قال بلانتون ، في معرض حديثه عن المزاعم علنًا لأول مرة الأسبوع الماضي ، إنه استخدم سيارته الفيدرالية في حال اضطر للعودة إلى مبنى الكابيتول في حالة الطوارئ.

بيان آخر أدلى به طار في مواجهة هذا التأكيد - قال المهندس المعماري إنه خطط استراتيجيًا لعطلات عائلته مع سهولة الوصول إلى جسر جوي عسكري في حال احتاج إلى العودة إلى واشنطن.

زعم بلانتون أنه ليس لديه علم بالاتهامات بأن ابنته البالغة من العمر 17 عامًا وزوجته قادا السيارة الحكومية. وقال للجنة: 'سيكون هذا شيئًا يجب مناقشته معهم'.

وجد تقرير مكتب المفتش العام أن بلانتون وعائلته قطعوا حوالي 30 ألف ميل على سيارات الدفع الرباعي الحكومية بين يناير 2020 وفبراير 2022 ، على الرغم من أنه كان ينبغي قيادة 10400 ميل فقط ، بناءً على التنقل من منزل بلانتون إلى مبنى الكابيتول.

أخبر بلانتون المشرعين الأسبوع الماضي أنه لم يعد بإمكانه الوصول إلى سيارة حكومية مجهزة بمعدات الأمن والاتصالات - بعد أن وردت أنباء عن تجريد تمويل السيارة من سيارة حكومية حديثة.

'بعد منح الفرصة للرد على العديد من الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات القانونية والأخلاقية والإدارية ، وعدم الرد بشكل مباشر ، قام الرئيس بإقالة السيد بريت بلانتون من منصبه - وهو قرار أؤيده بشدة ، النائب جو موريل' وقال د-نيويورك ، العضو البارز في لجنة الإدارة ، في بيان بعد الإطاحة.