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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

غدا.. أمسية بمركز الثقافة السينمائية تكريما للمخرج بشارة شكري

المخرج بشارة شكري
المخرج بشارة شكري

 ينظم مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما، برئاسة المونتيرة منار حسني، أمسية سينمائية في حب المخرج الراحل بشارة شكري، وذلك في السادسة مساء غد الأربعاء، بمقر مركز الثقافة السينمائية.

وقالت المونتيرة منار حسني- في بيان- إن المخرج الراحل بشارة شكري ترك بصمات مهمة في السينما التسجيلية والروائية القصيرة خلال مشواره القصير وكان آخر أعماله فيلم "ورقة شجر" من إنتاج المركز القومي للسينما 2017.

وأشارت منار حسني إلى أن فيلم "ورقة شجر" يعد أحد التجارب السينمائية الشابة التي دعمها القومي للسينما، ويدور حول فتاة تستدعي ذكريات الماضي، وتحاول إحياءها لتكتشف أنها أحد هذه الذكريات.

ونوهت بأن الفيلم حصد العديد من الجوائز بالمهرجانات الدولية ومنها جائزة أفضل فيلم بمهرجان (ريتروافان جارد فينسيا) 2018 وجائزة جودي لأفضل مخرج بمهرجان سبيف الدولي، إلى جانب أكثر من 20 جائزة دولي.

ولفتت إلى أنه من المقرر أن يتم عقب عرض الفيلم عقد ندوة تديرها الكاتبة أمل عبد المجيد، بحضور المونتيرة منار حسني ووالدة وعائلة الراحل ولفيف من الفنانين والمخرجين من أصدقاء ومحبي المخرج الراحل.

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