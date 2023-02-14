عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر جوال iphone 13 Mini في البحرين

جوال iphone 13 mini
جوال iphone 13 mini

سيصبح لاحقاً جوال iphone 13 mini واحداً من أبرز جوالات آيفون، بعدما قررت آبل إيقاف تصنيع جوالات “ميني” ذات الحجم الصغير، وبالتالى سيكون آيفون 13 ميني آخر جوال بحجم صغير.

بلغت أسعار جوال iphone 13 mini سعة 128 جيجابايت بسعر 260 دينار بحريني، وسعة 256 جيجابايت مقابل 303 دينار، وسعة 512 جيجابايت بسعر 327 دينار. 

جاء جوال iphone 13 mini بشاشة قياس 5.4 بوصة من نوع  Super Retina XDR OLED، بتقنية عرض HDR10 و Dolby Vision، محمية بطبقة سيراميك قوية لتحميل الصدمات والخدوش، كما أنه مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68.

جوال iphone 13 mini

يطرح جوال iphone 13 mini معالجاً من نوع A15، كما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بـ 3 سعات و 128 و 256 و 512 جيجابايت، مع حواف معدنية وواجهتين من الزجاج المقوي.

يوفر جوال iphone 13 mini كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.6، و 2.4/f تدعم التصوير بتقنية 4K بدقة 60 إطار فى الثانية، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 1080، مع تحسينات قوية للتصوير فى الوضع الليلى منخفض الإضاءة.

جوال iphone 13 mini

مزود جوال iphone 13 mini بنظام تشغيل ios 16 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، يدعم بلوتوث 5.0، والاتصال اللاسلكي واي فاي 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكي NFC.

يحمل جوال iphone 13 mini بطارية سعة 2438 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات.

يمكنك شراء جوال iphone 13 mini فى 6 ألوان هى الأسود، الأخضر الغامق، الأحمر، الوردي، الأزرق، والأبيض.

جوال iphone 13 mini آيفون iPhone آيفون 13 ميني دينار بحريني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ رخصت 10 جنيه والبانيه 50.. تراجع أسعار الدواجن بعد قفزة الأمس

أحمد موسى يعلن خبرا سارا على الهواء.. فيديو

مرتضى منصور يشكر هاني أبو ريدة.. ويهدد اتحاد الكرة بشأن الصفقات الجديدة

إبراهيم نور الدين..تعليق مثير من مؤمن زكريا بعد فوز الزمالك على سموحة

تحذير عاجل من أحمد موسى لـ المواطنين من أمر هام.. فيديو

تراجع جديد في عيار 21 الآن| أسعار الذهب اليوم

شوبير يكشف عن صفقة المهاجم الجديد للنادي الأهلي

رسالة كولر لـ محمد شريف.. ومفاجأة بشأن رامي ربيعة

موضوعات متعلقة

أسعار جوال iphone 13 Mini فى سلطنة عمان

أسعار جوالات iphone 12 Mini فى البحرين

سعر جوالات iphone 14 فى الكويت

أسعار جوال iphone 13 فى الإمارات

سعر جوال iphone 12 في السعودية

أسعار جوالات iphone 14 plus في السعودية

سعر جوالات iphone 13 mini في قطر

أسعار جوال iphone 12 mini فى سلطنة عمان

ترشيحاتنا

قائد الناتو: زلزال تركيا مرعب.. وحرب أوكرانيا لم تبدأ العام الماضي

حادث مروع ..مصرع 4 أشخاص وإصابة 20 في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

طوابع الابنة المحترمة.. أحدث خطوات زعيم كوريا الشمالية لتوريث ابنته

دعاء المطر للرزق بالمال كثير والبنين.. بـ27 كلمة يعجل الله به

بعد يومين من لقائه الأسد|وزير الخارجية الإماراتي يلتقي نظيره الأمريكي في واشنطن

الفوضى تعم دولة الاحتلال.. 80 ألف إسرائيلي يتظاهرون ضد إصلاحات نتنياهو القضائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الفلانتين.. هدية مفاجئة من سامسونج لـ100 مليون مستخدم

اخلعيه.. محامية تحرض الزوجات على أزواجهن في عيد الحب

الأغرب.. أطباء يولدون طفلة باستخدام الواتساب في الهند

تراجعت 5 جنيهات.. الفراخ بـ 45 للكيلو في هذا الموعد

فيديو

شاهد.. رأى محمد نور فى أعضاء فريق واما

كنوز مصرية تخرج إلى النور.. تعرف عليها/ فيديو جراف

صدمة بعد تغير لون بحر الإسكندرية إلى الأسود| هل نشهد تسونامي؟ "فيديوجراف"

معاناة مستمرة.. مرض يصيب الناجين من الزلزال.. تعرف عليه/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ