سعر جوال iphone 13 Mini في البحرين

سيصبح لاحقاً جوال iphone 13 mini واحداً من أبرز جوالات آيفون، بعدما قررت آبل إيقاف تصنيع جوالات “ميني” ذات الحجم الصغير، وبالتالى سيكون آيفون 13 ميني آخر جوال بحجم صغير.

بلغت أسعار جوال iphone 13 mini سعة 128 جيجابايت بسعر 260 دينار بحريني، وسعة 256 جيجابايت مقابل 303 دينار، وسعة 512 جيجابايت بسعر 327 دينار.

جاء جوال iphone 13 mini بشاشة قياس 5.4 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED، بتقنية عرض HDR10 و Dolby Vision، محمية بطبقة سيراميك قوية لتحميل الصدمات والخدوش، كما أنه مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68.

جوال iphone 13 mini

يطرح جوال iphone 13 mini معالجاً من نوع A15، كما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بـ 3 سعات و 128 و 256 و 512 جيجابايت، مع حواف معدنية وواجهتين من الزجاج المقوي.

يوفر جوال iphone 13 mini كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.6، و 2.4/f تدعم التصوير بتقنية 4K بدقة 60 إطار فى الثانية، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 1080، مع تحسينات قوية للتصوير فى الوضع الليلى منخفض الإضاءة.

جوال iphone 13 mini

مزود جوال iphone 13 mini بنظام تشغيل ios 16 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، يدعم بلوتوث 5.0، والاتصال اللاسلكي واي فاي 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكي NFC.

يحمل جوال iphone 13 mini بطارية سعة 2438 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات.

يمكنك شراء جوال iphone 13 mini فى 6 ألوان هى الأسود، الأخضر الغامق، الأحمر، الوردي، الأزرق، والأبيض.