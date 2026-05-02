ياسمين عز تثير الجدل بتعليق غير متوقع بعد مباراة القمة

أثارت الإعلامية ياسمين عز حالة واسعة من الجدل بتصريحاتها الساخرة عقب مباراة القمة، التي جمعت بين الأهلي والزمالك، وذلك خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر».

فقدان ثلاثة أهداف

واستهلت عز حديثها بتقديم التعازي لجماهير الزمالك بطريقة ساخرة، قائلة إنها تتقدم "بخالص التعازي الحارة" في "فقدان ثلاثة أهداف"، في إشارة إلى نتيجة اللقاء، قبل أن تكرر عبارة "الأهلي عمهم" أكثر من مرة.

أداء لاعبي الأهلي

وأضافت بأسلوبها المعروف: "قلبي عندكم يا حبايبي.. خدوا قلبي وسيبولي بن شرقي"، مشيدة بأداء عدد من لاعبي الأهلي، وعلى رأسهم حسين الشحات وأشرف بن شرقي، حيث وصفت أداءهما بـ"الحلاوة" و"الطعم".

تسجيل هدفين في الشوط الأول

وتابعت تفسيرها الساخر للمباراة، قائلة إن "الحلم" الذي تحدثت عنه سابقًا تحقق، في إشارة إلى تسجيل هدفين في الشوط الأول، مضيفة أن الهدف الثالث جاء استكمالًا لما وصفته بـ"البطيخة الثالثة".



كما علّقت على إهدار محمود حسن تريزيجيه لركلة جزاء، معتبرة ذلك بشكل ساخر نتيجة "انتهاء البطيخ"، في استمرار لأسلوبها الكوميدي خلال الحلقة.



واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن خسارة الأهلي تُعد "من رابع المستحيلات بل من سابعها"، مضيفة أن فريقها "لا يحتاج إلى الدوري"، وإنما يستمتع فقط بمضايقة الزمالك "بدافع المحبة"، على حد وصفها.