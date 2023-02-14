الإسكان تبحث مع "الاستثمار الأوروبي" المشروعات المشتركة الجاري والمخطط تنفيذها.. تفاصيل

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي، برئاسة ليونيل رابي، مدير التمويل في دول الجوار الأوروبي، لبحث موقف المشروعات المشتركة، الجاري تنفيذها، والمخطط تنفيذها، بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي، كأحد شركاء التنمية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك بحضور عدد من مسئولى قطاع المرافق، وممثلي وزارة التعاون الدولي، ووحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان "PMU".

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أنه تم خلال اللقاء، مناقشة موقف مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها لرفع نسب تغطية الصرف الصحي علي مستوي الجمهورية، بالتزامن مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تم استعراض موقف تنفيذ أعمال برنامج تطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لمصرف كيتشنر، بمحافظات (الدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ)، وبرنامج توسعات الصرف الصحي للقري الملوثة لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وبرنامج خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ، وبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى (المرحلة الثانية) بمحافظات (أسيوط، والمنيا، وسوهاج، وقنا)، مؤكداً ضرورة التنسيق المستمر، وإدارة الحلول المناسبة والسريعة والفعالة من قبل جميع الأطراف لتحقيق أهداف تلك البرامج.

كما ناقش نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، مع ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي، أوجه التعاون المستقبلي، من خلال استعراض موقف تنفيذ أعمال مشروع معالجة الحمأه الناتجة من محطة معالجة أبورواش وزنين بمحافظة الجيزة، والذى يهدف إلى توليد الطاقة النظيفة لاستخدامها في تشغيل المحطة، والحفاظ علي البيئة، وترشيد استهلاك الطاقة، مشيراً إلى أن الدولة تتبني حالياً ترشيد استهلاك الطاقة، والعمل علي توفير الطاقة من مصادر بديلة ومتجددة للحفاظ علي البيئة، ومنها توليد الطاقة من عملية معالجة حمأة الصرف الصحي باستخدام هواضم الحمأة.

وقال الدكتور سيد إسماعيل، إنه من المخطط الاعتماد في محطات التحلية بمصر علي الطاقة النظيفة، كالطاقة الطاقة الشمسية، حيث تم طرح عملية التأهيل المسبق للشركات الراغبة بالمشاركة في إنشاء المحطات، للمساهمة في تعظيم الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة، فطبقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة، فإن مشروعات محطات تحلية مياه البحر، ومشروعات إدارة الحمأة، تتم من خلال مشاركة القطاع الخاص "PPP" كما ورد بوثيقة سياسة ملكية الدولة.

كما ناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي، العديد من الفرص الأخري التى يمكن تمويلها، ومنها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن، على أن تكون الأولوية لمدن صعيد مصر، وذلك من أجل تحقيق التوازن نظراً لأن مبادرة حياة كريمة سوف تغطى قري الريف المصري، بجانب المشروعات التي من ِشأنها حماية البحر المتوسط من تبعيات محطات تحلية مياه البحر، وكيفية الاستفادة من المياه المعادة من عملية التحلية، والعائد الاقتصادي، وإمكانية استخدامها فى الصناعة، واستخراج المعادن عالية الإنتاجية ومنخفضة التكلفة.

وفى ختام اللقاء، توجه الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بالشكر إلى ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي، علي الجهد المبذول، وتمويل تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بقطاع المرافق بالوزارة، كأحد شركاء التنمية المساهمين في نجاح وتحقيق أهداف القطاع.