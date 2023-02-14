عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: العلمين الدولية تستقبل وفدًا من جامعة ڤيرچينيا تك الأمريكية

جامعة العلمين الدولية
جامعة العلمين الدولية تستقبل وفدًا من جامعة ڤيرچينيا تك الأ

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية عقد الجامعات المصرية شراكات مع كُبرى الجامعات الأجنبية المرموقة، وتعزيز سبل وآليات التعاون معها للاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها هذه الجامعات، للارتقاء بالمستوى التعليمي والأكاديمي للجامعات المصرية.

 

وفي هذا الإطار، استقبلت جامعة العلمين الدولية برئاسة الدكتور عصام الكردي، وفداً من جامعة ڤيرچينيا تك الأمريكية، لمُناقشة سُبل التعاون المُمكنة في عدة مجالات وعلى رأسها (علوم وهندسة الحاسبات، الهندسة الكهربية والمعمارية والفنون والتصميم).

 

وكان الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية في استقبال وفد جامعة ڤيرچينيا تك الأمريكية الذي ضم كلا من د. دوشان برويفيتش الأستاذ بقسم الهندسة الكهربية والحاسب بالجامعة ود. ميليا برويفيتش الأستاذ بقسم العمارة بالجامعة.

txt

تمويل العلوم والتكنولوجيا: نقوم بدعم أكثر من 50 ألف عالم وباحث مصري

txt

على هامش المشاركة في معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار.. وزير التعليم العالي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تمويل التكنولوجيا والابتكار ومؤسسة العلوم البرتغالية


 

وعلى هامش اللقاء، قام الوفد بجولة داخل أروقة الجامعة، واشتملت الجولة على زيارة كلية علوم وهندسة الحاسبات، وكلية الهندسة، بالإضافة إلى زيارة كلية الفنون والتصميم حيث شاهدوا المعامل والقاعات الدراسية والتجهيزات التي تتمتع بها الكلية.

 

وأعرب وفد جامعة ڤيرچينيا تك الأمريكية عن إعجابهم الشديد بإمكانيات جامعة العلمين الدولية، وأشادوا بالإمكانيات والمُقومات المتطورة التي تتمتع بها الجامعة، والتي تُضاهي كُبرى الجامعات العالمية المرموقة.

 

حضر اللقاء من جانب جامعة العلمين الدولية، الدكتور  مصطفى النعناعي عميد كلية علوم وهندسة الحاسبات، والدكتور  صفاء عبدالسلام عميد كلية الفنون والتصميم، والدكتور ريمون إسكندرمدير البرامج بكلية الهندسة، والدكتور محمد عبدالكريم مدير مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بالجامعة،

 جامعة العلمين الدولية تستقبل وفدًا من جامعة ڤيرچينيا تك الأمريكية
 جامعة العلمين الدولية تستقبل وفدًا من جامعة ڤيرچينيا تك الأمريكية
 جامعة العلمين الدولية تستقبل وفدًا من جامعة ڤيرچينيا تك الأمريكية


 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ رخصت 10 جنيه والبانيه 50.. تراجع أسعار الدواجن بعد قفزة الأمس

مرتضى منصور يشكر هاني أبو ريدة.. ويهدد اتحاد الكرة بشأن الصفقات الجديدة

إبراهيم نور الدين..تعليق مثير من مؤمن زكريا بعد فوز الزمالك على سموحة

لخروجه من حسابات كولر.. هل ينتقل نجم الأهلي إلى الزمالك ؟

تراجع جديد في عيار 21 الآن| أسعار الذهب اليوم

شوبير يكشف عن صفقة المهاجم الجديد للنادي الأهلي

رسالة كولر لـ محمد شريف.. ومفاجأة بشأن رامي ربيعة

الصور الأولى لحادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

ترشيحاتنا

رئيس الجودو: اجتهدنا كثيرا ونحصد الآن ثمار ما زرعناه

تبسيط الإجراءات لتشجيع الاستثمارات.. مدبولي يناقش مع السويدي ملفات دعم الصناعة

بينهم شقيقان| إنقاذ 3 أتراك بعد قرابة 200 ساعة تحت الأنقاض| شاهد

الأوقاف: 10460 مسجدا لصلاة التهجد و6200 للاعتكاف في رمضان

جثة مجهولة بالمقابر .. شاب يقتل صديقه بسبب خلافات مالية بالقليوبية

اعتراف بريطانيا بتقدم روسي في دونباس صباح اليوم.. ومقتل مئات الأوكرانيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ5000 عصاية آيس كريم.. شاب مصري يبهر فاندام بمجسم لفيلم The Quest

تأسر قلبي بجمالها|شاهد ماذا كتب المصري القديم عن حبيبته وأبرز قصص الحب

في الفلانتين.. هدية مفاجئة من سامسونج لـ100 مليون مستخدم

اخلعيه.. محامية تحرض الزوجات على أزواجهن في عيد الحب

فيديو

هل إعتزلت عبلة كامل الفن؟.. تعرف على الحقيقة وحالتها الصحية

بطلة فيلم مواطن ومخبر .. رولا محمود تثير ضجة باختفائها المفاجئ/ فيديو جراف

شاهد.. رأى محمد نور فى أعضاء فريق واما

كنوز مصرية تخرج إلى النور.. تعرف عليها/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ