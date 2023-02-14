التعليم العالي: العلمين الدولية تستقبل وفدًا من جامعة ڤيرچينيا تك الأمريكية

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية عقد الجامعات المصرية شراكات مع كُبرى الجامعات الأجنبية المرموقة، وتعزيز سبل وآليات التعاون معها للاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها هذه الجامعات، للارتقاء بالمستوى التعليمي والأكاديمي للجامعات المصرية.

وفي هذا الإطار، استقبلت جامعة العلمين الدولية برئاسة الدكتور عصام الكردي، وفداً من جامعة ڤيرچينيا تك الأمريكية، لمُناقشة سُبل التعاون المُمكنة في عدة مجالات وعلى رأسها (علوم وهندسة الحاسبات، الهندسة الكهربية والمعمارية والفنون والتصميم).

وكان الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية في استقبال وفد جامعة ڤيرچينيا تك الأمريكية الذي ضم كلا من د. دوشان برويفيتش الأستاذ بقسم الهندسة الكهربية والحاسب بالجامعة ود. ميليا برويفيتش الأستاذ بقسم العمارة بالجامعة.





وعلى هامش اللقاء، قام الوفد بجولة داخل أروقة الجامعة، واشتملت الجولة على زيارة كلية علوم وهندسة الحاسبات، وكلية الهندسة، بالإضافة إلى زيارة كلية الفنون والتصميم حيث شاهدوا المعامل والقاعات الدراسية والتجهيزات التي تتمتع بها الكلية.

وأعرب وفد جامعة ڤيرچينيا تك الأمريكية عن إعجابهم الشديد بإمكانيات جامعة العلمين الدولية، وأشادوا بالإمكانيات والمُقومات المتطورة التي تتمتع بها الجامعة، والتي تُضاهي كُبرى الجامعات العالمية المرموقة.

حضر اللقاء من جانب جامعة العلمين الدولية، الدكتور مصطفى النعناعي عميد كلية علوم وهندسة الحاسبات، والدكتور صفاء عبدالسلام عميد كلية الفنون والتصميم، والدكتور ريمون إسكندرمدير البرامج بكلية الهندسة، والدكتور محمد عبدالكريم مدير مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بالجامعة،

جامعة العلمين الدولية تستقبل وفدًا من جامعة ڤيرچينيا تك الأمريكية

جامعة العلمين الدولية تستقبل وفدًا من جامعة ڤيرچينيا تك الأمريكية

جامعة العلمين الدولية تستقبل وفدًا من جامعة ڤيرچينيا تك الأمريكية



