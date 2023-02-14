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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحلف لن يتفكك.. وزير الدفاع الأمريكي يوجه رسالة هامة لروسيا عبر الناتو

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي

ألقي وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، كلمة خلال اجتماع لحلف الناتو حلو تطورات الأوضاع في أوكرانيا ودعم الدول الغربية لها.

وخلال الاجتماع، قال وزير الدفاع الأمريكي، إنه يجب تنفيذ كل الوعود بدعم أوكرانيا عسكريا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ستقدم الدعم لأوكرانيا على المدى البعيد.

وأضاف أوستن، أن دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" تواصل تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي والدبابات، مشيرا إلى أنن سنعزز الدعم العسكري لأوكرانيا من خلال تدريب جنودها على الأسلحة الجديدة، ويجب تكثيف الدعم العسكري وتلبية احتياجات أوكرانيا الملحة.

وأشار وزير الدفاع الأمريكي، أن روسيا تراهن على انقسام الناتو والأسابيع المقبلة حاسمة، وأكد أن حلف الناتو متحد أكثر من أي وقت مضى في مواجهة روسيا.

وأوضح أن مجموعة الاتصال الدفاعية تعمل على تزويد كييف بأنظمة الدفاع الجوي باتريوت والدبابات ليوبارد وغيرها من الأسلحة، لافتا إلى أن أوكرانيا تحتاج للمزيد من المساعدات العاجلة.

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