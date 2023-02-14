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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صادم.. أم قيدت ابنتها بالسلاسل الحديدية لمدة 20 عاما بالبرازيل

أم قيدت ابنتها بالسلاسل
أم قيدت ابنتها بالسلاسل الحديدية لمدة 20 عاما بالبرازيل

قيدت  أم ابنتها التي قاربت من عمر الأربعين بالسلاسل الحديدية بيديها وقديمها داخل غرفة مظلمة في منزلها لمدة 20 عاما، بولاية إسبيريتو سانتو، جنوب شرق البرازيل. 

وألقت الشرطة البرازيلية، القبض على أم في حالة سكر؛ إثر مداهمة بيتها وإنقاذ ابنتها “روزينالفا دا سيلفا” 39 عاما، حيث احتجزتها والدتها لمدة 20 عاما في زنزانة معدنية قذرة. 

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أم قيدت ابنتها

وأكد قائد شرطة الولاية البرازيلية، كارلوس براجا، أن والدة السيدة الثلاثينية كانت تحت تأثير الكحول عندما داهم رجال الشرطة المنزل واعتقلوها، وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الثلاثاء. 

ولفتت الشرطة إلى أن الفتاة كانت تعاني من الجفاف والجوع عندما اكتشفوها مختبئة داخل الزنزانة حتي نقلها المسعفون إلى المستشفى الإقليمي  فلا تزال تحت الملاحظة وتتلقى العلاج من سوء التغذية الحاد. 

أم قيدت ابنتها بالسلاسل الحديدية لمدة 20 عاما بالبرازيل  

وأشارت قوات الشرطة بالبرازيل إلى أن الابنة المقيدة كانت تعاني من مرض عقلي بعد فقدان طفليها. 

ولا تزال السلطات تحقق في الواقعة الصادمة لتحديد ما إذا كان هناك أشخاص آخرون متورطون فيها.

أم قيدت ابنتها بالسلاسل الحديدية لمدة 20 عاما بالبرازيل  

وأظهرت لقطات فيديو عملية إنقاذ رجال الشرطة للثلاينية حيث يدخلون المنزل ثم يمشون من خلال باب زنزانة حديدي لغرفة الابنة التي كان الضوء الوحيد لها لمدة عقدين يمر عبر نافذة زجاجية.

 

السلاسل الحديدية ابنتها غرفة مظلمة ولاية إسبيريتو سانتو البرازيل الشرطة باب زنزانة

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صادم.. أم قيدت ابنتها بالسلاسل الحديدية لمدة 20 عاما بالبرازيل

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