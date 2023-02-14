تخدم الزمالك.. الترجي مهدد بعقوبة قاسية في دوري أبطال إفريقيا

أكد تقرير صحفي، أن نادي الترجي التونسي مهدد بعقوبة قاسية في مسابقة دوري أبطال إفريقيا بسبب شغب جماهيره.

كان الترجي فاز على المريخ السوداني بهدف دون رد، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وعنونت صحيفة تونس الرقمية :" الترجي الرياضي التونسي مهدد بعقوبة قاسية من الكاف".

صحيفة تونس الرقمية

وذكرت الصحيفة، أن لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، تدرس فرض عقوبة قاسية على الترجي بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق ضد المريخ، السبت الماضي.

وأضافت الصحيفة، أن إشعال جماهير الترجي الشماريخ خلال مباراة المريخ يعرض الفريق للحرمان من الحضور الجماهيري، 3 مباريات بالإضافة إلى قيام أحد المشجعين بإلقاء قارورة بلاستيكية على لاعب المريخ، البرازيلي أليكس سيلفا في الشوط الأول لتعمد إضاعته الوقت.

ومن المقرر أن يلتقي الترجي التونسي مع شباب بلوزداد في الجولة الثانية، ثم يستضيف الزمالك في الجولة الثالثة.

وتضم المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا أندية الترجي والزمالك والمريخ وشباب بلوزداد.