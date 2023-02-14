عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل.. إسرائيل تقرر تحصين جميع محطات الحافلات بالقدس بسرايا من الجيش

القدس
القدس

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قررت تحصين محطات الحافلات في مدينة القدس المحتلة في أعقاب العملية الأخيرة التي استهدفت مستوطنين داخل محطة للحافلات.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه تقرر في المرحلة الأولى وبشكل فوري تحصين 300 محطة معرضة لخطر العمليات، وفيما بعد سيتم تحصين 700 محطة أخرى وبالتالي ستشمل خطة التحصين جميع محطات الحافلات في المدينة.

وبحسب الصحيفة سيتم تعبئة ثلاث سرايا من جيش الاحتلال للعمل في القدس الشرقية بسبب تصاعد العنف في المدينة وخشية استمرار موجة العمليات.

سيناتور أمريكي: نتنياهو يضع مصالحه فوق إسرائيل

فلسطين: ازدواجية المعايير الدولية تشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم

وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو "في ضوء سلسلة الأحداث الصعبة ، في البلاد وفي القدس على وجه الخصوص ، تعمل الحكومة تحت قيادتي ليلا ونهارا لإعادة الشعور بالأمن إلى مواطني دولة إسرائيل".

إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو القدس الشرقية جيش الاحتلال مدينة القدس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

سيناريو كهربا.. مفاجأة مدوية بشأن انتقال إمام عاشور للأهلي

4 مليار جنيه للأهلي و2 للزمالك.. ماذا سيحدث عند تشفير الدوري المصري؟

عاجل.. السعودية تستضيف النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية

لخروجه من حسابات كولر.. هل ينتقل نجم الأهلي إلى الزمالك ؟

تأجيل محاكمة لاعب زملكاوي شهير في دعوى إثبات نسب بعد زواج عرفي

خبير جيولوجي: دولتان عربيتان معرضتان لـ البراكين بعد زلزال تركيا.. فيديو

شوبير يكشف سبب غياب محمد الضاوي كريستو عن الأهلي.. شاهد

موضوعات متعلقة

منظمة التحرير الفلسطينية ترحب بالبيان الخماسي الصادر عن دول أوروبية وأمريكا

الأمم المتحدة: 9 ملايين سوري تضرروا من الزلزال

فلسطين: ازدواجية المعايير الدولية تشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم

سيناتور أمريكي: نتنياهو يضع مصالحه فوق إسرائيل

مع دخول الحرب مرحلة حرجة.. أوكرانيا تطالب أمريكا وأوروبا بطائرات مقاتلة

التعاون الإسلامي: إجراءات الاحتلال لشرعنة بؤر استيطانية في الضفة "باطلة" بالقانون الدولي

رئيس الموساد السابق: الإصلاح القضائي سيحول إسرائيل إلى دولة لا أريد العيش فيها

إسرائيل تشتعل.. 50 ألف متظاهر أمام الكنيست واعتقال العشرات بعد اشتباكات مع الشرطة

ترشيحاتنا

أردوغان يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 35418 قتيلا

الأعلى للإعلام ناعيا مرسي عطا الله: أحد أبرز الكتاب الصحفيين

الهيئة الوطنية للصحافة تنعي الكاتب الصحفي مرسي عطالله

رد صادم من رضا عبد العال حول إعادة كولر شخصية النادي الأهلي

دفاع عن النفس.. تعهد جديد من حلف الناتو بشأن دعم أوكرانيا

الكشف عن مقاعد القارات في كأس العالم للأندية بشكله الجديد.. 4 لأفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره 17 ألف جنيه..بوكيه ورد أحمر يثير جدلا بالقاهرة

بعد إعلان ارتباطهما.. 10 صور لـ حبيبة البلوجر عمرو راضي

البلوجر الشهير عمرو راضى يتقدم لخطوبة حبيبته داخل السينما

قبل انتهاء الفلانتين.. 10 علامات تكشف لك الحب الحقيقي

فيديو

لسة متعدمش .. سبب عدم تنفيذ الحكم في محمد عادل قاتل نيرة

تصدر التريند.. إيقاف إبراهيم نور الدين واتهام فرج عامر.. القصة كاملة..فيديوجراف

خرجت عن صمتها.. ماذا قالت شقيقة قاتلة والدتها ببورسعيد؟ |فيديوجراف

اختي متعملش كدة.. شقيقة قاتلة والدتها ببورسعيد تكشف تفاصيل جديدة|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ