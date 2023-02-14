إجراء عاجل.. إسرائيل تقرر تحصين جميع محطات الحافلات بالقدس بسرايا من الجيش

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قررت تحصين محطات الحافلات في مدينة القدس المحتلة في أعقاب العملية الأخيرة التي استهدفت مستوطنين داخل محطة للحافلات.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه تقرر في المرحلة الأولى وبشكل فوري تحصين 300 محطة معرضة لخطر العمليات، وفيما بعد سيتم تحصين 700 محطة أخرى وبالتالي ستشمل خطة التحصين جميع محطات الحافلات في المدينة.

وبحسب الصحيفة سيتم تعبئة ثلاث سرايا من جيش الاحتلال للعمل في القدس الشرقية بسبب تصاعد العنف في المدينة وخشية استمرار موجة العمليات.

وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو "في ضوء سلسلة الأحداث الصعبة ، في البلاد وفي القدس على وجه الخصوص ، تعمل الحكومة تحت قيادتي ليلا ونهارا لإعادة الشعور بالأمن إلى مواطني دولة إسرائيل".