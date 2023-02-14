الكشف عن مقاعد القارات في كأس العالم للأندية بشكله الجديد.. 4 لأفريقيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عدد المقاعد المُخصصة لكل قارة، في الشكل الجديد لبطولة كأس العالم للأندية بدءًا من عام 2025.

وسيتم تحويل بطولة كأس العالم للأندية للنظام الجديد بمشاركة 32 فريقًا، بدءًا من نسخة عام 2025.

وستُقام بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من يونيو ويوليو لـ 2025.

وتم تخصيص عدد المقاعد الآتية لقارات العالم المختلفة:

– أفريقيا 4 مقاعد

– أوروبا 12 مقعد

– أمريكا الجنوبية 6 مقاعد

– أمريكا الشمالية 4 مقاعد

– آسيا 4 مقاعد

– أوقيانوسيا 1 مقعد

– البلد المُضيف 1 مقعد.

وكان تم الإعلان عن استضافة السعودية لبطولة كأس العالم للأندية 2023 في شهر ديسمبر المقبل.