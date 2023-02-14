عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكشف عن مقاعد القارات في كأس العالم للأندية بشكله الجديد.. 4 لأفريقيا

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عدد المقاعد المُخصصة لكل قارة، في الشكل الجديد لبطولة كأس العالم للأندية بدءًا من عام 2025.

وسيتم تحويل بطولة كأس العالم للأندية للنظام الجديد بمشاركة 32 فريقًا، بدءًا من نسخة عام 2025.

وستُقام بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من يونيو ويوليو لـ 2025.

وتم تخصيص عدد المقاعد الآتية لقارات العالم المختلفة:

– أفريقيا 4 مقاعد

– أوروبا 12 مقعد

– أمريكا الجنوبية 6 مقاعد

– أمريكا الشمالية 4 مقاعد

– آسيا 4 مقاعد

– أوقيانوسيا 1 مقعد

– البلد المُضيف 1 مقعد.

وكان تم الإعلان عن استضافة السعودية لبطولة كأس العالم للأندية 2023 في شهر ديسمبر المقبل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

سيناريو كهربا.. مفاجأة مدوية بشأن انتقال إمام عاشور للأهلي

4 مليار جنيه للأهلي و2 للزمالك.. ماذا سيحدث عند تشفير الدوري المصري؟

عاجل.. السعودية تستضيف النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية

لخروجه من حسابات كولر.. هل ينتقل نجم الأهلي إلى الزمالك ؟

تأجيل محاكمة لاعب زملكاوي شهير في دعوى إثبات نسب بعد زواج عرفي

خبير جيولوجي: دولتان عربيتان معرضتان لـ البراكين بعد زلزال تركيا.. فيديو

شوبير يكشف سبب غياب محمد الضاوي كريستو عن الأهلي.. شاهد

ترشيحاتنا

أردوغان يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 35418 قتيلا

الأعلى للإعلام ناعيا مرسي عطا الله: أحد أبرز الكتاب الصحفيين

الهيئة الوطنية للصحافة تنعي الكاتب الصحفي مرسي عطالله

رد صادم من رضا عبد العال حول إعادة كولر شخصية النادي الأهلي

دفاع عن النفس.. تعهد جديد من حلف الناتو بشأن دعم أوكرانيا

الكشف عن مقاعد القارات في كأس العالم للأندية بشكله الجديد.. 4 لأفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره 17 ألف جنيه..بوكيه ورد أحمر يثير جدلا بالقاهرة

بعد إعلان ارتباطهما.. 10 صور لـ حبيبة البلوجر عمرو راضي

البلوجر الشهير عمرو راضى يتقدم لخطوبة حبيبته داخل السينما

قبل انتهاء الفلانتين.. 10 علامات تكشف لك الحب الحقيقي

فيديو

تصدر التريند.. إيقاف إبراهيم نور الدين واتهام فرج عامر.. القصة كاملة..فيديوجراف

خرجت عن صمتها.. ماذا قالت شقيقة قاتلة والدتها ببورسعيد؟ |فيديوجراف

اختي متعملش كدة.. شقيقة قاتلة والدتها ببورسعيد تكشف تفاصيل جديدة|شاهد

اعترافات فران هتك عرض فتاة جامعية.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ