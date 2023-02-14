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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وصل أنقرة.. العراق يعين سفير جديد في تركيا

العراق وتركيا
العراق وتركيا

أعلن العراق، اليوم الثلاثاء، وصول سفيره الجديد لدى تركيا، ماجد اللجماوي، إلى مطار أنقرة.

وحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”، قالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، إن “اللجماوي سفير العراق الذي تم تعيينه خلال الفترة الأخيرة وصل اليوم الثلاثاء العاصمة التركية أنقرة”.

وأوضح البيان أنه استقبل اللجماوي في المطار، مسؤولون من وزارة الخارجية وعدد من سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية المُعتمدين لدى تركيا.

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وقال السفير العراقي، ماجد اللجماوي، إنه سيبذل قصارى جهده بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين أكثر من أي وقت مضى.

تركيا العراق الخارجية العراقية

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