وفقًا لحركة الكواكب|العالم الهولندي يؤكد من جديد: زلزال بمصر ولبنان خلال أسبوع.. فيديو

كشف خبير الزلازل الهولندي فرانك هوجربتس، والذي تنبأ بحدوث زلازل في تركيا وسوريا بالموعد وتحققت نبوءته، حقيقة وقوع زلزال بمصر ولبنان.

وقال خبير الزلازل خلال حواره بقناة “الغد”: "الدول التي توقعت حدوث زلزال بها حدث بها من قبل زلازل كبري وهناك إمكانية كبري لحدوث زلزال بسبب الضغط الكبير بالقشرة الأرضية الذى تشهده المنطقة بعد زلزال سوريا وتركيا".

زلزال بمصر ولبنان

وعن تصريحات العلماء بأنه لا يمكن التنبؤ بالزلازل، أكد «هوجربتس»: "العلماء تجاهلوا تأثير الكواكب والقمر علي ذلك.. ولكن البحوث الموسعة أوضحت لنا إمكانية التنبؤ بوقوع زلزال محتمل بمنطقة الشرق الأوسط بلبنان ومصر".

وأضاف خبير الزلازل: "بعض علماء البحوث الفلكية لا يراقبون الأقمار والكواكب وهو ما اعتمد عليه بشكل كبير لتحديد وقوع الزلازل، معقباً: "مواقع الكواكب والقمر توضح توقع الزلازل الضخمة وهو ما حدث معي في توقع زلزال تركيا وسوريا".

خلال أسبوع

وأكمل العالم الهولندي: "حركة الكواكب والأقمار تشير بوقوع زلزال أقوى محتمل في منطقة الشرق الأوسط وتحديدًا بدول مصر ولبنان والأردن، مضيفًا: "قد يكون خلال أسبوع وفقًا لحركة الكواكب".

