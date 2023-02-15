عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وفقًا لحركة الكواكب|العالم الهولندي يؤكد من جديد: زلزال بمصر ولبنان خلال أسبوع.. فيديو

زلزال
زلزال

كشف خبير الزلازل الهولندي فرانك هوجربتس، والذي تنبأ بحدوث زلازل في تركيا وسوريا بالموعد وتحققت نبوءته، حقيقة وقوع زلزال بمصر ولبنان.

وقال خبير الزلازل خلال حواره بقناة “الغد”: "الدول التي توقعت حدوث زلزال بها حدث بها من قبل زلازل كبري وهناك إمكانية كبري لحدوث زلزال بسبب الضغط الكبير بالقشرة الأرضية الذى تشهده المنطقة بعد زلزال سوريا وتركيا".

txt

مفاجأة.. البحوث الفلكية: هذه المناطق نشطة لحدوث زلازل|فيديو

txt

ما علاقة زلزال المغرب بما حدث في تركيا؟.. البحوث الفلكية يجيب

زلزال بمصر ولبنان

وعن تصريحات العلماء بأنه لا يمكن التنبؤ بالزلازل، أكد «هوجربتس»: "العلماء تجاهلوا تأثير الكواكب والقمر علي ذلك.. ولكن البحوث الموسعة أوضحت لنا إمكانية التنبؤ بوقوع زلزال محتمل بمنطقة الشرق الأوسط بلبنان ومصر".

وأضاف خبير الزلازل: "بعض علماء البحوث الفلكية لا يراقبون الأقمار والكواكب وهو ما اعتمد عليه بشكل كبير لتحديد وقوع الزلازل، معقباً: "مواقع الكواكب والقمر توضح توقع الزلازل الضخمة وهو ما حدث معي في توقع زلزال تركيا وسوريا".

خلال أسبوع

وأكمل العالم الهولندي: "حركة الكواكب والأقمار تشير بوقوع زلزال أقوى محتمل في منطقة الشرق الأوسط وتحديدًا بدول مصر ولبنان والأردن، مضيفًا: "قد يكون خلال أسبوع وفقًا لحركة الكواكب".
 

البحوث الفلكية الشرق الاوسط زلزال سوريا تركيا الزلازل منطقة الشرق الأوسط زلزال تركيا وقوع زلزال التنبؤ بالزلازل قوع زلزال لبنان ومصر حدوث زلزال وقوع الزلازل تركيا وسوريا زلزال تركيا وسوريا زلزال سوريا القشرة الأرضية حدوث زلازل فرانك هوجربتس حركة الكواكب العالم الهولندي سوريا وتركيا خبير الزلازل الهولندي فرانك هوجربتس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكلام يخوف| الأرصاد تفجر مفاجأة خلال الـ 24 ساعة المقبلة

سيناريو كهربا.. مفاجأة مدوية بشأن انتقال إمام عاشور للأهلي| تفاصيل

كيلو الفراخ بـ55 جنيها.. الموعد النهائي لانفراج أزمة الدواجن

بعد الإفراج عن الأعلاف ..مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 14 فبراير

خبير جيولوجي: دولتان عربيتان معرضتان لـ البراكين بعد زلزال تركيا.. فيديو

رد صادم من رضا عبد العال حول إعادة كولر شخصية النادي الأهلي

حكم الفار السر| جهاد جريشة يفجر مفاجأة عن مباراة الزمالك و سموحة

خالد الغندور يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

امرأة منسية خلف القضبان.. بريطانية تقضي 23 عامًا إضافية في السجن|تفاصيل

بعد تراجع التضخم.. أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء ١٥-٢-٢٠٢٣

موعد ليلة الإسراء والمعراج 1444.. كيف نحتفل بها؟

صفعة لأوكرانيا.. هولندا والدنمارك لن يسلما دبابات ليوبارد إلى كييف |لماذا؟

شيفروليه تكشف عن أفيو الجديدة موديل 2024 | صور

عفت نصار يكشف رأيه في أخطاء الحكام.. ويطرح تساؤلات بشأن الكرة المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسف الكرش وحرق الدهون.. رجيم سريع لإنقاص الوزن بدون حرمان

أكلة أفخم المطاعم .. طريقة عمل البيكاتا

أول مرة تسمع عنها .. أضرار الجرجير تفوق التوقعات

العندليب والسادات ونجيب محفوظ .. معرض فاروق إبراهيم.. التاريخ في صور

فيديو

حرب الكواكب ابتدت.. استنفار في أمريكا لحل لغز الأجسام الطائرة "فيديوجراف"

كولر يوجه رسالة لمحمد شريف.. ومفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة وربيعة.. فيديوجراف

فئران تنقذ الضحايا وملايين الدولارات تحت أنقاض زلزال تركيا.. اعرف الحقيقة

خيانة في أوضة النوم..جريمة هزت أسيوط | ماذا حدث ؟ |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ