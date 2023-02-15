شبانة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع مهاجم بشكتاش التركي .. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي مازال أمامه وقت طويل حتى يفكر في التعاقد مع مهاجم جديد، لكن الحديث عن جاكسون موليكا أمر سابق لأوانه، وما يتداول عن وجود مفاوضات مع بشكتاش التركي لضمه غير صحيح.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "انتقدنا في وقت مارسيل كولر على كثرة تغييراته في هجوم الأهلي، لكن الآن كل اللاعبين وصلوا لفورمة رائعة، وأي لاعب يشارك يقدم المستوى المأمول، المدرب تحمل انتقادات في بداية الموسم بسبب كثرة التغييرات في التشكيلة".

وأضاف: "الأهلي لديه مواجهات كثيرة في الفترة المقبلة، وكل 3 أيام سيخوض مباراة، وأي فريق يحتاج لعدد كبير من اللاعبين".

وواصل: "طبيب الأهلي سوف يحسم موقف عمرو السولية في مران اليوم الأربعاء، من المشاركة أمام الهلال السوداني".