بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بعد لقاء بلينكن بنظيره الإماراتي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أعرب لنظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، عن تقديره لمساهمات دولة الإمارات في المساعدات الإنسانية للشعب الأوكراني.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن بلينكن ناقش مع نظيره الإماراتي سبل تعزيز وتعميق الشراكة والتعاون بين البلدين.

وجاء ذلك بعد يومين من لقاء وزير الخارجية الإماراتي الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، حيث ذكرت وزارة الخارجية الإماراتية أن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد سيلتقي بلينكن بعد ظهر الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يناقش بن زايد وبلينكن الاستجابة الإنسانية للزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة والذي ضرب تركيا وسوريا الأسبوع الماضي، وأسفر عن مقتل أكثر من 36 ألف شخص.